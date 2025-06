FBC: Firebreak na PC Gaming Show 2025. Remedy ujawniło datę premiery

Podczas tegorocznego PC Gaming Show studio Remedy Entertainment zaprezentowało nowy zwiastun gry FBC: Firebreak. To pierwszoosobowa kooperacyjna strzelanka osadzona w tym samym uniwersum, co Control, jednak z zupełnie innym podejściem do rozgrywki.

FBC: Firebreak – trailer na PC Gaming Show

Premiera FBC: Firebreak została zaplanowana na 17 czerwca. Tytuł trafi na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5 i będzie dostępny również w usługach subskrypcyjnych. Gracze wcielą się w agentów Federalnego Biura Kontroli, którzy wspólnie będą oczyszczać placówki z niebezpiecznych zjawisk nadnaturalnych.