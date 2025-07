Fatboy Slim zapowiada swoją książkę "It Ain’t Over 'Til The Fatboy Sings”. Muzyk, którego utwór trafił do FIFY przedstawia szczegóły

Norman Cook, znany światu jako Fatboy Slim, zaprasza na wyjątkowy wieczór w Theatre Royal w Brighton, który odbędzie się we wtorek, 14 października z okazji premiery jego długo wyczekiwanej debiutanckiej książki “It Ain’t Over... ’Til the Fatboy Sings”. Oczywiście zdecydowana większość z nas nie wybierze się na to wydarzenie, ale już teraz artysta ujawnił kilka szczegółów, dzięki czemu wiemy czego się spodziewać po nadchodzącej książce.

W tym roku mija 40 lat, odkąd jestem w showbiznesie i z tej okazji postanowiliśmy stworzyć dużą książkę pełną rzeczy, które zbierałem przez lata. W Brighton grywałem już wiele energetycznych setów, ale tym razem pojawię się w jednym z moich ulubionych miejsc z czymś zupełnie innym. Cieszę się na to spotkanie twarzą w twarz z publicznością w pięknym otoczeniu i na podzielenie się historiami z tej szalonej kariery, będzie co opowiadać, więc zapnijcie pasy!

Książka będzie wydana przez Rocket 88 Books. Jest to barwny album pełen osobistych fotografii Cooka, pamiątek, nagród i dzieł sztuki. Opowiada o jego drodze od indie-rockowych początków z The Housemartins, przez hip-hopowe i acid-jazzowe eksperymenty z Beats International i Freakpower, aż po globalną sławę jako Fatboy Slim. Fani mogą spodziewać się opowieści o kulisach powstawania przełomowych utworów, takich jak “Praise You” czy “Right Here, Right Now”. Niestety nie wiadomo jeszcze kiedy książka trafi do sprzedaży, ale być może dowiemy się tego po występie Cooka w Theatre Royal.