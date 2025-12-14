Wiemy, kto wcieli się w koszykarza Dennisa Rodmana. Podobieństwo jest uderzające

Przygotowywana jest filmowa biografia Dennisa Rodmana, słynnego i ekstrawaganckiego koszykarza NBA. Projekt nosi tytuł 48 godzin w Vegas. Doszło do roszad w obsadzie. LaKeith Stanfield zastąpi Jonathana Majorsa w roli koszykarza Chicago Bulls. Jak wiemy, zasłynął on nie tylko na parkiecie, ale też swoim ekstrawaganckim stylem życia. Jego życie to dobry materiał na film.

LaKeith Stanfield wcieli się w Dennisa Rodmana

Film przeniesie widzów do 1998 roku, podczas finałów NBA, i opowie o legendarnej, nielegalnej wyprawie Rodmana do Las Vegas wraz ze zdenerwowanym asystentem menedżera drużyny. To historia dwudniowej szalonej ucieczki, pełnej hazardu, nocnych imprez i celebryckich wybryków, która stała się jednym z najbardziej pamiętnych epizodów w karierze koszykarza.