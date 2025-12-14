Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiemy, kto wcieli się w koszykarza Dennisa Rodmana. Podobieństwo jest uderzające

Jakub Piwoński
2025/12/14 17:30
Powstanie film na bazie historii z życia wziętej.

Przygotowywana jest filmowa biografia Dennisa Rodmana, słynnego i ekstrawaganckiego koszykarza NBA. Projekt nosi tytuł 48 godzin w Vegas. Doszło do roszad w obsadzie. LaKeith Stanfield zastąpi Jonathana Majorsa w roli koszykarza Chicago Bulls. Jak wiemy, zasłynął on nie tylko na parkiecie, ale też swoim ekstrawaganckim stylem życia. Jego życie to dobry materiał na film.

LaKeith Stanfield / Dennis Rodman
LaKeith Stanfield / Dennis Rodman
worldofreel.com

LaKeith Stanfield wcieli się w Dennisa Rodmana

Film przeniesie widzów do 1998 roku, podczas finałów NBA, i opowie o legendarnej, nielegalnej wyprawie Rodmana do Las Vegas wraz ze zdenerwowanym asystentem menedżera drużyny. To historia dwudniowej szalonej ucieczki, pełnej hazardu, nocnych imprez i celebryckich wybryków, która stała się jednym z najbardziej pamiętnych epizodów w karierze koszykarza.

GramTV przedstawia:

Reżyserem projektu jest Rick Famuyiwa (Dope), który przygotowuje nową wersję scenariusza autorstwa Jordana VanDina. Stanfield, znany z ról w Uciekaj!, Judasz i Czarny Mesjasz czy serialu Atlanta, świetnie wpisuje się w ekscentryczny świat Rodmana – zarówno fizycznie, jak i charakterologicznie, a jego podobieństwo do koszykarza jest uderzające.

Projekt wraca po kontrowersjach wokół Majorsa, który w zeszłym roku opuścił produkcję z powodu problemów prawnych. Teraz fani mogą w końcu oczekiwać filmu pełnego energii, chaosu i ikonicznego stylu życia jednego z najbardziej barwnych zawodników NBA.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/12/lakeith-stanfield-to-play-dennis-rodman

Popkultura
NBA
biografia
Lakeith Stanfield
Dennis Rodman
48 godzin w Vegas
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


