Fatalny odbiór Rennsport na premierę. Twórcy zapowiadają szybkie aktualizacje

Gracze rozjeżdżają polsko-niemieckie wyścigi Rennsport, ale twórcy reagują i zapowiadają szybkie poprawki.

Symulator wyścigowy Rennsport w końcu oficjalnie opuścił Wczesny Dostęp na Steam. Premiera pełnej wersji gry dla wszystkich nastąpi w czwartek, 13 listopada, ale osoby, które zamówiły tytuł w przedsprzedaży lub zakupiły wersję Deluxe, mogą grać już teraz. Niestety pierwsze recenzje tych użytkowników nie pozostawiają suchej nitki na wyścigowej produkcji. Rennsport nie przypadł do gustu graczom Wśród opinii graczy dominuje opinia, że produkcja robi postępów, że wciąż wymaga dopracowania pod kątem technicznym, pomimo długiego pobytu we Wczesnym Dostępie. Ostro krytykuje się także małą ilość zawartości oraz agresywne mikrotransakcje oparte na specjalnej walucie i wygórowane ceny. Przeciwnicy AI również pozostawiają wiele do życzenia. Mimo wszystko czasem grę chwalono, na przykład za stabilną rozgrywkę sieciową i funkcję cross-platformową.

W odpowiedzi na te uwagi, studio Competition Company wraz z polskim partnerem rozwojowym Teyon, zapowiedzieli serię usprawnień. Dyrektor kreatywny Kim Orremark w rozmowie z serwisem Traxion powiedział: Naszym priorytetem teraz i w przyszłości jest jedno: konsekwentne poprawianie ogólnego doświadczenia graczy w Rennsport. Postępy będą widoczne w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach. Już pierwszego dnia po premierze (wcześniejszej dla właścicieli preorderów) naprawiono problem z brakiem trybu multiplayer na Xboxie. Twórcy nie ujawnili jeszcze listy błędów, które zostaną usunięte w pierwszej kolejności, ale pierwszy większy patch ma pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Jednym z najbardziej krytykowanych elementów do tej pory jest sztuczna inteligencja przeciwników. Kim Orremark potwierdził, że pierwsze poprawki SI znajdą się już w nadchodzącej aktualizacji: Prace nad pierwszą łatką po premierze już trwają i spodziewamy się jej wydania w tym tygodniu. Będzie ona zawierać wiele istotnych poprawek oraz pierwsze ulepszenia dotyczące naszych kierowców AI.

GramTV przedstawia:

Szczegółowa mapa rozwoju gry nie zostanie udostępniona od razu, ale twórcy planują jej publikację do końca 2025 roku. W grudniu ma zadebiutować pierwsze płatne DLC, jakim będzie pakiet Endurance Classics Part 1, w skład którego wejdą: Tor Le Mans

Porsche 911 GT1

Mercedes-Benz CLK LM

Porsche 956 W dłuższej perspektywie gra otrzyma również wsparcie dla VR oraz dynamiczne warunki pogodowe. Na ten moment nie ma też możliwości tworzenia własnego lobby multiplayer ani wynajmowania serwerów do gry ze znajomymi, ale te funkcje mają zostać wprowadzone później. Kim Orremark pełny nadziei podsumował premierę: Start gry to dla nas dopiero początek wyścigu. Mamy solidne fundamenty, świetną obsługę cross-play i zamierzamy zapewnić długą i ekscytującą przyszłość Rennsport.