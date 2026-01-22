Fatalne recenzje nowego filmu science fiction. Krytycy nie mieli litości

Nowy thriller science fiction 90 minut do wolności z Chris Pratt w roli głównej zaliczył wyjątkowo kiepskie recenzje. Do sieci trafiły pierwsze opinie o filmie i krytycy wyrazili swoją niemal jednogłośną opinię, że nie jest to udany film. Przypomnijmy, że premiera odbędzie się już w najbliższy piątek.

90 minut do wolności – pierwsze recenzje zwiastują kolejną porażkę science fiction na początku 2026 roku

W serwisie Rotten Tomatoes 90 minut do wolności ma zaledwie 19% pozytywnych ocen z 43 recenzji. Podobnie wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie średnia nota to 35/100 z 20 recenzji. Krytycy w swoich opiniach uważają, że jest to historia pozbawiona napięcia, rozwiązania fabularne nie działają, a cała akcja rozgrywająca się w jednym pomieszczeniu niebezpiecznie blisko przypomina Wojnę światów z Ice Cubem niż kultowy Raport Mniejszości z Tomem Cruisem. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.