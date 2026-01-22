Zaloguj się lub Zarejestruj

Fatalne recenzje nowego filmu science fiction. Krytycy nie mieli litości

Radosław Krajewski
2026/01/22 10:10
Nie jest to udana produkcja z gatunku, pomimo gwiazdorskiej obsady.

Nowy thriller science fiction 90 minut do wolności z Chris Pratt w roli głównej zaliczył wyjątkowo kiepskie recenzje. Do sieci trafiły pierwsze opinie o filmie i krytycy wyrazili swoją niemal jednogłośną opinię, że nie jest to udany film. Przypomnijmy, że premiera odbędzie się już w najbliższy piątek.

90 minut do wolności
90 minut do wolności

90 minut do wolności – pierwsze recenzje zwiastują kolejną porażkę science fiction na początku 2026 roku

W serwisie Rotten Tomatoes 90 minut do wolności ma zaledwie 19% pozytywnych ocen z 43 recenzji. Podobnie wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie średnia nota to 35/100 z 20 recenzji. Krytycy w swoich opiniach uważają, że jest to historia pozbawiona napięcia, rozwiązania fabularne nie działają, a cała akcja rozgrywająca się w jednym pomieszczeniu niebezpiecznie blisko przypomina Wojnę światów z Ice Cubem niż kultowy Raport Mniejszości z Tomem Cruisem. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.

Film okazuje się o oczko lub dwa lepszy, niż można się spodziewać - Variety.

To pomysłowe i dające się oglądać kino z bezczelnymi zwrotami akcji, choć finałowa eskalacja do pełnoprawnego, totalnego chaosu może być krokiem za daleko w stronę czystego absurdu. Film jest też dość pobłażliwy wobec AI: „Człowiek czy sztuczna inteligencja – wszyscy popełniamy błędy”. No cóż… tak. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby Raven i sędzia Maddox ożywili swoją ludzko-cyfrową chemię w sequelu - The Guardian.

Rozgrywające się w czasie rzeczywistym film 90 minut do wolności na szczęście posuwa się naprzód dość żwawo. Ale gdy seans dobiegnie końca, z pewnością poczujesz potrzebę cyfrowego detoksu - The Hollywood Reporter.

Zaprojektowany pod każdym względem tak, by zmęczyć wzrok, to najbardziej ponury i najbardziej głupkowaty film początku nowego roku - The Daily Beast.

Proces przeszukiwania najróżniejszych aplikacji chmurowych i baz informacji w sposób przypominający grę wideo to kusząca perspektywa. Szkoda tylko, że wykorzystano ją do czegoś tak niedorzecznego - Screen Rant.

90 minut do wolności ma bez wątpienia swoją wartość rozrywkową, zwłaszcza w późniejszym pościgu filmowanym w dużej mierze kamerą samochodową oraz w zgamifikowanej wersji sali sądowej, która ma wyraźnie growy urok. Przy koncepcji tak bliskiej rzeczywistości trzeba jednak naprawdę zaangażować się w idee, by nawiązać z widzem głębszą więź, a nie zatrzymać się na powierzchni - Next Best Picture.

Wszelkie próby zmuszenia widza do utożsamienia się z Chrisem spełzają na niczym. Każdy obiecujący pomysł prowadzi donikąd. To seans doprowadzający do szału - The Independent.

Naprawdę, widzowie nie potrzebują kolejnego nieustannego przypomnienia, że ich życie przecieka im przez palce. Samo obejrzenie filmu sprawi, że zaczną na nowo rozważać swoje priorytety - Austin Chronicle.

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Chris Pratt gra postać detektywa Ravena, twórcy nowoczesnego systemu, który daje oskarżonym 90 minut na udowodnienie niewinności. Niespodziewanie sam staje się jego ofiarą. Bohater musi zmierzyć się z bezlitosnym, nieludzkim sędzią AI, w którego wciela się Rebecca Ferguson. Pomocy szuka u swojej partnerki, granej przez Kali Reis, z którą krok po kroku próbuje zrekonstruować wydarzenia poprzedzające tragedię.

Za reżyserię odpowiada Timur Bekmambetov. W obsadzie obok Pratta znaleźli: Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan, Kenneth Choi, Kylie Rogers, Rafi Gavron oraz Jeff Pierre.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/21/mercy-trashed-by-critics

HOT
Popkultura
film
oceny
recenzje
Amazon
science fiction
chris pratt
Mercy
Rebecca Ferguson
sci-fi
Amazon MGM Studios
Timur Bekmambetov
90 minut do wolności
