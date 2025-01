Fatality Terminatora T-1000 oddaje hołd słynnej scenie z filmu. Ed Boon dzieli się klipem z Mortal Kombat 1

W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję po raz pierwszy rzucić okiem na Conana Barbarzyńcę i Terminatora T-1000 w Mortal Kombat 1. Pierwsza z postaci jest już dostępna dla części graczy, natomiast teraz Ed Boon podzielił się krótkim klipem z rozgrywki przedstawiającym Terminatora T-1000. Dodatkowo poznaliśmy aktualne wyniki sprzedaży bijatyki.

Mortal Kombat 1 zalicza kolejny kamień milowy. Ed Boon udostępnia klip z Terminatorem T-1000

NetherRealm Studios ogłosiło, że Mortal Kombat 1 sprzedał się w nakładzie ponad 5 milionów sztuk od czasu premiery we wrześniu 2023 roku. Informację tę przekazał Ed Boon na swoim koncie na platformie X. Gra zanotowała wzrost sprzedaży w porównaniu z sierpniem 2024, kiedy to sprzedaż przekroczyła 4 miliony egzemplarzy. Oprócz osiągnięcia tego kamienia milowego Mortal Kombat 1 uplasowało się w top 15 najczęściej granych gier na PlayStation 5 w Stanach Zjednoczonych w okresie od 14 grudnia 2024 do 4 stycznia 2025 roku