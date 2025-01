Conan Barbarzyńca i Terminator T-1000 w Mortal Kombat 1. Pierwszy rzut oka na postacie DLC

Do sieci trafił materiał przedstawiający Terminatora T-1000 i Conana Barbarzyńcę w Mortal Kombat 1.

W materiale możemy zobaczyć między innymi, jak ręka T-1000 transformuje się z płynnego metalu w ludzką dłoń. Wygląd postaci Terminatora został oparty na wizerunku Roberta Patricka z filmu. Z kolei Conan Barbarzyńca jest wzorowany na postaci granej przez Arnolda Schwarzeneggera w filmie z 1982 roku. W zwiastunie widać brutalną scenę, w której Conan wbija sztylet w przeciwnika, a następnie przecina go na pół.

Premiera Conana Barbarzyńcy dla graczy Mortal Kombat 1 zaplanowana jest na 21 stycznia. Data premiery Terminatora T-1000 nie została jeszcze ogłoszona. Są to ostatnie zapowiedziane postacie DLC, które dołączą do listy wojowników w Mortal Kombat 1. Jak zauważa Insider Gaming, według doniesień Warner Bros. Games i NetherRealm Studios podobno zrezygnowały z wydania Kombat Pack 3, co ma być wynikiem niskiej sprzedaży dodatku Khaos Reigns. Ani Warner Bros. Games, ani NetherRealm Studios nie potwierdziły tych doniesień.

Mortal Kombat 1 dostępne jest na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Mortal Kombat 1 - od początku nie zawsze znaczy od zera… oraz Recenzja Mortal Kombat 1: Khaos Reigns - dodatek, który zaskakuje….