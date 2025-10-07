Fatal Fury: City of the Wolves za 106,21 zł na Amazonie

Bijatyka od SNK w niższej cenie w ramach Wielkich Okazji Prime

Na Amazonie trwa promocja w ramach Wielkich Okazji Prime, w której taniej kupimy pudełkowe wydanie Fatal Fury: City of the Wolves. Gra dostępna jest w wersjach na PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

Fatal Fury: City of the Wolves – oferta w Amazon PL

Cena standardowej edycji na PS4 i Xbox Series X wynosi 106,21 zł, natomiast posiadacze PS5 mogą nabyć Deluxe Edition za 148,71 zł. Wszystkie wersje objęte są darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatu InPost.