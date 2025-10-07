Fatal Fury: City of the Wolves za 106,21 zł na Amazonie

Bijatyka od SNK w niższej cenie w ramach Wielkich Okazji Prime
Na Amazonie trwa promocja w ramach Wielkich Okazji Prime, w której taniej kupimy pudełkowe wydanie Fatal Fury: City of the Wolves. Gra dostępna jest w wersjach na PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Xbox Series X.
Fatal Fury: City of the Wolves – oferta w Amazon PL
Cena standardowej edycji na PS4 i Xbox Series X wynosi 106,21 zł, natomiast posiadacze PS5 mogą nabyć Deluxe Edition za 148,71 zł. Wszystkie wersje objęte są darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatu InPost.
Warto jednak pamiętać, że oferta przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników usługi Amazon Prime, w ramach której zyskujemy również dostęp do filmów, seriali i muzyki w Amazon Prime Video oraz Prime Music.
GramTV przedstawia:
Fatal Fury: City of the Wolves to najnowsza odsłona legendarnej serii bijatyk od SNK, w której mierzymy się w dynamicznych pojedynkach z wykorzystaniem rozbudowanego systemu walki i efektownych animacji. Produkcja zebrała pozytywne opinie wśród fanów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!