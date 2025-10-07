Zaloguj się lub Zarejestruj

Fatal Fury: City of the Wolves za 106,21 zł na Amazonie

Mikołaj Berlik
2025/10/07 20:00
Bijatyka od SNK w niższej cenie w ramach Wielkich Okazji Prime

Na Amazonie trwa promocja w ramach Wielkich Okazji Prime, w której taniej kupimy pudełkowe wydanie Fatal Fury: City of the Wolves. Gra dostępna jest w wersjach na PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

Fatal Fury: City of the Wolves
Fatal Fury: City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves – oferta w Amazon PL

Cena standardowej edycji na PS4 i Xbox Series X wynosi 106,21 zł, natomiast posiadacze PS5 mogą nabyć Deluxe Edition za 148,71 zł. Wszystkie wersje objęte są darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatu InPost.

Warto jednak pamiętać, że oferta przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników usługi Amazon Prime, w ramach której zyskujemy również dostęp do filmów, seriali i muzyki w Amazon Prime Video oraz Prime Music.

Fatal Fury: City of the Wolves to najnowsza odsłona legendarnej serii bijatyk od SNK, w której mierzymy się w dynamicznych pojedynkach z wykorzystaniem rozbudowanego systemu walki i efektownych animacji. Produkcja zebrała pozytywne opinie wśród fanów.

Mikołaj Berlik
