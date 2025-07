Fatal Fury: City of the Wolves na PS4/PS5 od 169,96 zł w Amazon PL

W polskim oddziale sklepu Amazon pojawiła się promocja na pudełkowe wydania Fatal Fury: City of the Wolves. Edycja Specjalna gry dostępna jest w cenie 169,96 zł, a w zestawie znajduje się m.in. przepustka sezonowa na pierwszy rok. Gra działa na PS4, z możliwością darmowej aktualizacji do PS5.

Fatal Fury: City of the Wolves – oferta w Amazon PL

Poza Specjalną Edycją w promocji dostępne jest także bogatsze wydanie Deluxe Edition za 212,46 zł. W jego skład wchodzą m.in. steelbook i artbook. Obie wersje pudełkowe objęte są darmową dostawą, zarówno kurierem, jak i do paczkomatu InPost.