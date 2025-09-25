Zaloguj się lub Zarejestruj

Farthest Frontier z datą premiery. Strategia twórców Grim Dawn opuszcza wczesny dostęp

Mikołaj Ciesielski
2025/09/25 22:30
0
0

Pełna wersja wprowadzi kilka ważnych nowości.

Od premiery Farthest Frontier w Early Access minęły niedawno 3 lata. Na szczęście – jak się okazuje – wspomniana produkcja już niedługo opuści wczesny dostęp. W końcu poznaliśmy bowiem dokładną datę premiery pełnej wersji RTS-a od twórców Grim Dawn.

Farthest Frontier
Farthest Frontier

Wiemy, kiedy premiera pełnej wersji Farthest Frontier od twórców Grim Dawn

Deweloperzy ze studia Crate Entertainment zapowiedzieli, że ich produkcja opuści wczesny dostęp już w przyszłym miesiącu. Zgodnie z przekazanymi informacjami pełna wersja Farthest Frontier zadebiutuje dokładnie 23 października 2025 roku. Wspomniany tytuł w trakcie swojego pobytu w Early Access cieszył się sporym zainteresowaniem, dzięki czemu w wersji 1.0 wprowadzonych zostanie kilka sporych nowości.

GramTV przedstawia:

Crate Entertainment informuje, że w pełnej wersji Farthest Frontier pojawi się m.in. przebudowane drzewko rozwoju czy nowy system monumentów. Nie zabraknie też całej masy nowych budynków, a gracze otrzymają możliwość budowania mostów. Deweloperzy poświęcili również nieco czasu na aktualizację animacji i przygotowanie nowego systemu polityki, a w komunikacie na Steam zapowiedziano, że nowości będzie „znacznie więcej”.

Na koniec przypomnijmy, że Farthest Frontier zadebiutowało we wczesnym dostępie 9 sierpnia 2022 roku. RTS twórców Grim Dawn dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych. Warto także dodać, że produkcja studia Crate Entertainment może pochwalić się polską wersją językową (napisy).

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1044720/view/528732929177682356

Mikołaj Ciesielski

