Farthest Frontier z datą premiery. Strategia twórców Grim Dawn opuszcza wczesny dostęp

Od premiery Farthest Frontier w Early Access minęły niedawno 3 lata. Na szczęście – jak się okazuje – wspomniana produkcja już niedługo opuści wczesny dostęp. W końcu poznaliśmy bowiem dokładną datę premiery pełnej wersji RTS-a od twórców Grim Dawn.

Wiemy, kiedy premiera pełnej wersji Farthest Frontier od twórców Grim Dawn

Deweloperzy ze studia Crate Entertainment zapowiedzieli, że ich produkcja opuści wczesny dostęp już w przyszłym miesiącu. Zgodnie z przekazanymi informacjami pełna wersja Farthest Frontier zadebiutuje dokładnie 23 października 2025 roku. Wspomniany tytuł w trakcie swojego pobytu w Early Access cieszył się sporym zainteresowaniem, dzięki czemu w wersji 1.0 wprowadzonych zostanie kilka sporych nowości.