Far Cry 7 już w produkcji. Ubisoft ma pracować także nad sieciową odsłoną serii

Już w październiku 2021 roku – tuż po premierze Far Cry 6 – w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat kolejnej odsłony popularnej serii. Mówiono wówczas, że Ubisoft ma „radykalnie” zmienić kierunek marki, a francuska firma w przypadku następnej części cyklu postawi na „bardziej sieciowe podejście”. Wygląda jednak na to, że wspomniane plany uległy nieco zmianie. W produkcji ma rzekomo bowiem znajdować się nie jedna, a dwie gry skierowane do miłośników serii Far Cry.

Ubisoft rozwija rzekomo dwie gry z serii Far Cry. Coś dla fanów single-player i multiplayera

Interesującymi informacjami związanymi z marką Far Cry podzielił się Tom Henderson. Znany branżowy insider opublikował artykuł na portalu Insider Gaming, w którym ujawnił, że Ubisoft pierwotnie zamierzał stworzyć wyłącznie jedną odsłonę serii, w której znalazłaby się zarówno kampania dla jednego gracza, jak i tryb multiplayer.



Wspomniana produkcja miała nosić kodową nazwę Project Talisker, a nad jej rozwojem czuwał Day Hay. Projekt został jednak podzielony na dwa samodzielne tytuły po odejściu wspomnianego dewelopera do Blizzard Entertainment.



Far Cry 7 jest obecnie określany wewnątrz firmy jako Project Blackbird. Natomiast sieciowa odsłona serii rozwijana jest pod kodową nazwą Project Maverick. Henderson informuje, że w oba projekty mocno zaangażowane ma być studio Ubisoft Montreal.



Henderson podkreśla, że wciąż nie ma zbyt wielu szczegółów na temat obu projektów. Z informacji przekazanych przez dwa anonimowe źródła wynika jednak, że sieciowa odsłona serii Far Cry miała w ciągu ostatniego roku być kilkukrotnie zmieniana. Insider ujawnił jednak, że Project Maverick prawdopodobnie zabierze graczy na Alaskę, a całość ma zostać opartą o takie mechaniki jak permanentna śmierć, system plecaków oraz kontrakty.



Dziennikarz informuje, że sieciowa odsłona serii Far Cry ma stawiać większy nacisk na przetrwanie w „ekstremalnej dziczy”, a w trakcie rozgrywki gracze będą musieli bardziej martwić się m.in. pogodą i zagrożeniami ze strony przyrody, aniżeli obecnością innych użytkowników. Henderson miał okazję zobaczyć również kilka zrzutów ekranu z produkcji, na których widoczne były m.in. strefy ewakuacji.



Dużo większą niewiadomą jest natomiast Far Cry 7. Insider podkreśla jednak, że gra tworzona z myślą o miłośnikach rozgrywki single-player powinna zostać osadzona w tych samych realiach, co sieciowa odsłona serii, ponieważ oba tytuły miały być początkowo jedną produkcją.



Henderson zaznacza również, że do premiery Project Blackbird oraz Project Maverick „pozostało jeszcze co najmniej kilka lat”. Debiutu wspomnianych produkcji należy się rzekomo spodziewać najwcześniej jesienią 2025 roku. Dziennikarz zaznacza jednak, że „niekonsekwencja wydawcy w dotrzymywaniu terminów” sugeruje, że fani serii Far Cry będą musieli poczekać na obie gry nieco dłużej.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Far Cry, czyli Far Cy 6, zadebiutowała na rynku jesienią 2021. Produkcja dostępna jest na PC, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Far Cry 6 – obalanie dyktatury dla początkujących.