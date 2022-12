Far Cry 6: Lost Between Worlds – zobacz solidną porcję rozgrywki

Przypomnijmy, że dziś swoją premierę ma DLC do Far Cry 6. Rozszerzenie zatytułowane zostało Far Cry 6: Lost Between Worlds. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem dodatku, to zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo. Zobaczycie na nim aż 15 minut rozgrywki z początku przygody. To naprawdę sporo czasu, by przekonać się, czy tematyka DLC trafia w Wasze gusta.

Far Cry 6: Lost Between Worlds – dodatek może zaskoczyć miłośników serii

Far Cry 6: Lost Between Worlds przenosi nas do tajemniczego, porozrywanego nadprzyrodzonymi szczelinami świata. Odwiedzając kolejne zakręcone uniwersa, stoczymy walki z naprawdę niebezpiecznymi przeciwnikami. Wszystko po to, by odnaleźć drogę do domu i normalności. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, a w trakcie naszych zmagań przyjazną rękę wyciągnie do nas pozaziemska istota – Fai.



Trzeba przyznać, że tematyka dodatku wydaje się bardzo interesująca. Zakręcona fabuła daje twórcom spore pole do popisu, jeśli chodzi o projekty lokacji, wyzwania i wszystko to, na co natkniemy się w alternatywnej wersji rzeczywistości. Już od samego początku widać, że nasza postać będzie miała pełne ręce roboty.



Na koniec przypomnijmy, że Far Cry 6 zadebiutował na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w październiku ubiegłego roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Far Cry 6 – obalanie dyktatury dla początkujących.