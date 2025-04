Far Cry 4 z niespodziewaną aktualizacją na PS5. Teraz zagracie w 60 klatkach na sekundę

To nie pierwszy raz, gdy Ubisoft aktualizuje starsze gry do nowych standardów. Już wcześniej wsparcie dla 60 FPS otrzymały Assassin’s Creed Odyssey (w 2021 roku) oraz Assassin’s Creed Syndicate (w listopadzie 2024). Gracze mają teraz nadzieję, że kolejne tytuły z serii Far Cry również doczekają się podobnych usprawnień. Jeden z użytkowników Reddita posunął się nawet do żartu, że odda swoją duszę Ubisoftowi, jeśli ten zaktualizuje Far Cry 3 do 60 FPS i naprawi problemy ze sterowaniem. Brzmi to nieco dramatycznie, ale trudno się dziwić, wielu fanów z chęcią wróciłoby na Wyspy Rook w płynniejszych 60 klatkach, wszak często trójka jest uznawana za najlepszą z odsłon w serii.

Far Cry 4 pierwszoosobowa gra akcji z otwartym światem, opracowana przez Ubisoft Montréal i wydana przez Ubisoft w listopadzie 2014 roku. Gra jest czwartą główną odsłoną serii Far Cry i osadzona jest w fikcyjnym regionie Kyrat, inspirowanym Nepalem i Himalajami. Gracz wciela się w postać Ajaya Ghale’a, który powraca do Kyrat, aby spełnić ostatnią wolę zmarłej matki i przekazać jej popiersie do lokalnego muzeum. Wkrótce zostaje wciągnięty w konflikt pomiędzy lokalnym despota, królem Pagan Minem, a rebeliantami walczącymi o wolność. Gracz musi podjąć decyzje, które wpłyną na los Kyratu i jego mieszkańców. Far Cry 4 oferuje otwarty świat pełen misji głównych i pobocznych, które można wykonywać na różne sposoby. Gracz może korzystać z szerokiej gamy broni, pojazdów, a także elementów środowiska, takich jak wspinaczka czy zrzuty z helikoptera. Istotnym elementem jest także system przywiązania do postaci i wyborów, które wpływają na zakończenie gry.