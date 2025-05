Far Cry 4 już w Xbox Game Pass. Kolejne 2 gry pojawią się już niedługo

Biblioteka Xbox Game Pass ponownie się powiększa. Od dziś gracze mogą sięgnąć po Far Cry 4, a jeszcze tego samego dnia do oferty dołączą Anno 1800 oraz Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2022 roku. Wszystkie gry dostępne będą zarówno na PC, jak i konsolach Xbox oraz w chmurze.

Far Cry 4, Anno 1800 i Modern Warfare 2 w Xbox Game Pass

Pierwszą z udostępnionych produkcji jest Far Cry 4 – gra akcji z otwartym światem, osadzona w fikcyjnym, himalajskim kraju Kyrat. Gracze wcielają się w Ajaya Ghale’a, który wplątuje się w konflikt między lokalnymi rebeliantami a brutalnym dyktatorem Paganem Minem. Tytuł oferuje dynamiczną walkę, eksplorację i charakterystyczny klimat serii.