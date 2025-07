Fantastyczne i growe nowości wydawnictwa Insignis

Wydawnictwo Insignis serwuje czytelnikom kolejną porcję literatury osadzonej w znanych uniwersach gier wideo oraz nowości z gatunku fantastyki i LitRPG – tym razem wśród premier znalazła się m.in. powieść ze świata Dragon Age, przewodnik po Kalimdoru z uniwersum World of Warcraft, a także ukraiński bestseller oraz długo wyczekiwana seria Dana Sugralinowa.

Bohaterką opowieści jest elfia czarodziejka Valya, szukająca schronienia w szeregach Szarych Strażników. To właśnie tam odkrywa zapomniany dziennik, który przenosi ją – i czytelnika – do dramatycznych wydarzeń sprzed dekad. Poznajemy dzięki temu Isseyę, siostrę słynnego Garahela, który własnym życiem położył kres zarazie. Isseya nie tylko dzierżyła różdżkę, ale też była opiekunką niegdysiejszych przyjaznych bestii – gryfów, o których pamięć niemal całkowicie zaginęła.

Powieść stawia pytania o miejsce kobiet w historii i cenę, jaką płaci się za anonimowe bohaterstwo. To również rzadki przykład literackiego spojrzenia na drugoplanowe postacie ze świata gier, których rola okazuje się o wiele większa, niż sugerowały dotąd oficjalne kroniki Thedas.

Kalimdor widziany oczami Zappy Boia – nowy tom „World of Warcraft: Podróż przez Azeroth”

Fani Hordy i eksploratorzy świata Azeroth mogą już sięgnąć po nowy tom przewodnika „Podróż przez Azeroth”, tym razem poświęcony kontynentowi Kalimdor. „World of Warcraft: Podróż przez Azeroth. Kalimdor” to nie tylko album i przewodnik, ale też opowieść zanurzona w lore świata stworzonego przez Blizzard.

W książce Zekhan – znany również jako Zappy Boi – podejmuje się podróży przez Kalimdor, by sprawdzić, jak radzi sobie Horda po wydarzeniach Wojny Krwi. Towarzyszy mu legendarny łowca Rexxar, którego komentarze i wspomnienia ubarwiają narrację. Złote równiny Mulgore, dzikie ostępy Un’Goro, mury Orgrimmaru – wszystko to ożywa dzięki szkicom, notatkom i detalom, jakich można oczekiwać od lore mastera Blizzarda, Seana Copelanda.

Książka została wydana w formie, która przypadnie do gustu zarówno nowym graczom, jak i weteranom. To publikacja, która przypomina bardziej artefakt z gry niż zwykły przewodnik – zawiera humorystyczne uwagi bohaterów, wizualne smaczki i mnóstwo ciekawostek o kulturze, uzbrojeniu i historii Hordy.

LitRPG z twistem – „Level Up. Re-start” Dana Sugralinowa

Premiera nowej serii Dana Sugralinowa zbliża się wielkimi krokami – 30 lipca „Level Up. Re-start” trafi do księgarń, ale fani audiobooków już od 2 lipca mogą słuchać tej historii w interpretacji Wojtka Masiaka. To nowa propozycja z gatunku LitRPG, która łączy elementy rozwoju postaci rodem z gier RPG z brutalną codziennością życia trzydziestolatka.

Fil Panfiłow to bohater, z którym łatwo się utożsamić. Bezrobotny gracz, z piwnym brzuszkiem i kotką Wasią, u progu rozwodu i egzystencjalnego wypalenia, odkrywa nagle, że widzi świat niczym grę – z interfejsem, statystykami i poziomami do zdobycia. Tyle że ta gra to życie. Sugralinow serwuje czytelnikowi pełnokrwistego bohatera, który zamiast eksplorować lochy, musi uporać się z depresją, niską samooceną i… brakiem gotówki.