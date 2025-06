Fantastyczna Czwórka to wielki bałagan? Zamieszanie wokół reakcji po pokazie testowym

Marvel może już tylko liczyć na udaną premierę Fantastycznej Czwórki: Pierwsze kroki, która zmaże plamę po dwóch ostatnich filmach studiach, które nie zarobiły na siebie. Może być jednak o to ciężko, gdyż do sieci trafiły pierwsze opinie po pokazie testowym, w tym jedna, która szczególnie zrobiła zamieszane w mediach społecznościowych. Wyjaśniamy więc tę kontrowersję.

Ogólna reakcja, którą słyszę, to „ok”. Kilka osób powiedziało, że pierwszy akt jest nierówny, ale film zyskuje, gdy pojawia się Galactus. Warto zaznaczyć, że film jest bardzo niedokończony, dużo bardziej, niż można by się spodziewać na dwa miesiące przed premierą.

Wygląda na to, że Galactus, grany przez Ralpha Inesona, spodobał się widzom, co jest budujące, biorąc pod uwagę problem Marvela z antagonistami w ostatnich latach.

Leaker określił też produkcję jako „uroczą, zabawną i geekową” i zauważył, że reakcje na Fantastyczną Czwórkę są bardziej jednolite w stylu: “raczej ok”, podczas gdy w przypadku Supermana wahają się od uwielbienia po nienawiść.

Okazuje się jednak, że informacje podane przez m.in. Jeffa Sneidera, Daniela Richtmana i MyTimeToShineHello nie dotyczą opinii ogółu widzów po pokazach testowych, ale tylko jednej osoby. Do sprawy odniósł się uczestnik pokazu, który był źródłem przynajmniej jednej z tych relacji. Postanowił wyjaśnić, jak doszło do zniekształcenia jego wypowiedzi.

Widziałem sporo doniesień opartych na anegdotach i faktach, które rozpoznałem jako swoje. Chciałem sprostować pewne błędne interpretacje. Nikt na sali nie krzyknął, że film to „średniak”. Obok mnie siedział facet, który westchnął i pomachał rękami. Kiedy film się skończył, zapytałem go o opinię i powiedział: „było średnio”. Opowiedziałem tę historię na Discordzie zaraz po wyjściu. Niektórzy insiderzy nadmuchali to do absurdu, twierdząc, że jakiś wariat krzyczał „średniak” na sali. To kompletnie nieprawda... Był pracownik, który chodził i pytał ludzi o opinie. Słyszałem wiele razy, że Fantastyczna Czwórka jest „znakomita”– to najwyższa ocena w ankiecie.

Widz opisał też swoje własne wrażenia z filmu. Według niego produkcja jest dynamiczna, „ale nie chaotyczna”. Zaznaczył, że jego zarzuty dotyczyły raczej drobiazgów, które mogą przeszkadzać fanom komiksów, ale dla przeciętnego widza będą mało istotne.

Reed Richards nie zmienia się w żadne dziwaczne kształty, a The Thing nie ma brooklyńskiego akcentu. Ale to drobne rzeczy. Mnie to ruszyło, bo jestem dużym fanem komiksów.

Po jego wpisie Daniel Richtman przeprosił, MyTimeToShineHello usunął swój post na platformie X, natomiast Jeff Sneider nie odniósł się jeszcze do sprawy. Wygląda na to, że klasyczna gra w „głuchy telefon” doprowadziła do powstania zbyt pesymistycznej narracji wokół filmu.

Akcja rozgrywa się w tętniącym życiem retrofuturystycznym świecie inspirowanym latami 60. XX wieku. Fantastyczna Czwórka przedstawi Pierwszą rodzinę Marvela – Reeda Richardsa/Pana Fantastycznego (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialną Kobietę (Vanessa Kirby), Johnny’ego Storm/Ludzką Pochodnie (Joseph Quinn) i Ben Grimm/Coś (Ebon Moss-Bachrach) w obliczu najtrudniejszego wyzwania, z jakim przyjdzie im się zmierzyć. Zmuszeni do zrównoważenia swojej roli bohaterów z siłą rodzinnej więzi, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym bogiem z kosmosu zwanym Galactusem (Ralph Ineson) i jego enigmatycznym Heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner).

Reżyserem filmu jest Matt Shakman. W obsadzie znaleźli się: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Ralph Ineson.

Przypomnijmy, że Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki zadebiutuje w kinach 25 lipca 2025 roku.