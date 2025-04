Fantastyczna Czwórka, z okazji premiery filmu, dostanie nowy komiks. Będzie osadzony w ramach MCU

Marvel Comics i Marvel Studios łączą siły w wyjątkowym projekcie – jeszcze tego lata zadebiutuje Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Ale nie chodzi o film, a o komiks. Powstanie pierwszy w historii oficjalny komiks osadzony w Marvel Cinematic Universe.

Fantastyczna Czwórka jednocześnie w filmie i komiksie

To jednorazowe wydanie będzie kanonicznym uzupełnieniem nadchodzącego filmu o Fantastycznej Czwórce. Wydarzenia przedstawione w komiksie będą w pełni zgodne z tym, co zobaczymy na ekranie. Za scenariusz odpowiada Matt Fraction (Fantastic Four, Uncanny X-Men), a ilustracjami zajmie się Mark Buckingham (Fantastic Four, Fables). Twórcy komiksu ściśle współpracowali z zespołem filmowym – w tym także na planie produkcji – by wiernie oddać klimat i wygląd wersji dedykowanej MCU tzw. Pierwszej Rodziny Marvela.