Fanowski remake Medal of Honor: Underground z kolejnymi misjami. Nowa wersja projektu już dostępna

Medal of Honor Reborn to próba odtworzenia gry, która nigdy nie pojawiła się na komputerach osobistych. Medal of Honor: Underground ukazało się wyłącznie na pierwsze PlayStation i poznajemy w nim historię Manon Batiste - agentki francuskiego ruchu oporu walczącej z okupantem w trakcie II wojny światowej.

Mapy w Medal of Honor Reborn pozostają wierne oryginałowi, przez co są bardzo proste pod względem architektury. Mimo to, dzięki silnikowi Return to Castle Wolfenstein rozgrywka zyskała wiele jakości. Projekt jest nadal rozwijany, a kolejne aktualizacje mają jeszcze bardziej rozbudować projekt.