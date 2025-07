Fanowski remake Counter-Strike 1.6 z problemami. Valve sporą przeszkodą

Niestety, jak informują deweloperzy, skontaktował się z nimi przedstawiciel Valve i zasugerował, że wykorzystywanie nazwy oraz zawartości związanej z marką Counter-Strike może być niezgodne z prawem, chyba że studio posiada specjalną licencję. W obecnej sytuacji Midnight Madness ma dwa wyjścia: anulować projekt lub przerobić go tak, by nie odnosił się bezpośrednio do Counter-Strike’a.

Twórcy CS:Legacy skontaktowali się z działem prawnym Valve, prosząc o jednoznaczne stanowisko i deklarując gotowość do wprowadzenia wszelkich potrzebnych zmian. Do tej pory nie otrzymali jednak żadnej odpowiedzi. Co istotne, Valve w przeszłości pozwalało na fanowskie projekty, jak np. Black Mesa – remake pierwszego Half-Life’a. Jednak w przeciwieństwie do tamtej gry, Counter-Strike nadal przynosi firmie realne zyski jako marka sieciowa.

Deweloperzy nie zamykają projektu, ale przyszłość CS:Legacy pozostaje niepewna. Jeśli Valve zdecyduje się zablokować projekt, Midnight Madness może spróbować wypuścić grę jako nowy, niezależny tytuł pozbawiony odniesień do Counter-Strike’a.