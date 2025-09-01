Fanowski projekt Skyblivion pokazuje pierwsze 15 minut rozgrywki. Fani Obliviona będą zachwyceni

Skyblivion to jeden z największych projektów fanowskich w historii Skyrima, rozwijany w ramach TES Renewal Project. Jego celem nie jest zwykłe odświeżenie gry, lecz pełnoprawny remake, łączący mechaniki Obliviona i Skyrima w spójną, nowoczesną całość. Twórcy obiecują m.in. ulepszony system walki, nową wersję minigierki otwierania zamków inspirowaną The Elder Scrolls Online, poprawione udźwiękowienie, interfejs, a nawet przebudowane miasta.
Co ważne, Skyblivion ma tę przewagę nad oficjalnym Oblivion Remastered, że będzie wspierać ogromną bazę modów stworzonych do Skyrima – to potencjalnie ponad 100 tysięcy fanowskich rozszerzeń. W nowym materiale widzimy fragment otwierający przygodę – od spotkania z cesarzem Urielem Septimem w lochu, przez jego dramatyczną śmierć, po wędrówkę kanałami i jaskiniami goblinów aż do wyjścia na otwarty świat Cyrodiil. Da się zauważyć elementy SkyUI, jednego z najpopularniejszych modów w historii serii.
GramTV przedstawia:
Choć w tym roku Bethesda sama wypuściła Oblivion Remastered, twórcy Skybliviona nie zamierzają się wycofywać. Po premierze remastera zostali nawet zaproszeni do siedziby Bethesdy, która oficjalnie dała zielone światło ich projektowi. Premiera Skybliviona planowana jest na 2025 rok. Warto dodać, że to nie jedyne ambitne przedsięwzięcie w ramach TES Renewal Project. Obok Skybliviona powstaje również Skywind – remake Morrowinda – oraz moduły tworzone w ramach Beyond Skyrim, dzięki którym fani serii jeszcze długo nie będą narzekać na brak nowości.
