Fanowski projekt Skyblivion pokazuje pierwsze 15 minut rozgrywki. Fani Obliviona będą zachwyceni

Creation Mod Con to coroczne, wirtualne wydarzenie zrzeszające społeczność modderów. Podczas tegorocznej edycji ujawniono rozgrywkę wyczekiwanego Skyblivion. Zespół odpowiedzialny za ten fanowski projekt zaprezentował aż 15 minut czystej gry. Dodajmy, że to fanowski remake The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Skyblivion – nowy materiał ukazujący rozgrywkę

Skyblivion to jeden z największych projektów fanowskich w historii Skyrima, rozwijany w ramach TES Renewal Project. Jego celem nie jest zwykłe odświeżenie gry, lecz pełnoprawny remake, łączący mechaniki Obliviona i Skyrima w spójną, nowoczesną całość. Twórcy obiecują m.in. ulepszony system walki, nową wersję minigierki otwierania zamków inspirowaną The Elder Scrolls Online, poprawione udźwiękowienie, interfejs, a nawet przebudowane miasta.