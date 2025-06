Fanów Baldur’s Gate 3 i D&D mają powody do radości. Gry w stylu hitu od Larian dalej będą celem Wizards of the Coast

Właściciel marki Dungeons and Dragons, firma Wizards of the Coast, zapowiada kontynuację poważnych i rozbudowanych gier RPG.

Baldur’s Gate 3 okazało się wielkim sukcesem, ale studio Larian, które stoi za tym tytułem, nie planuje powrotu do uniwersum Dungeons & Dragons. To wyzwanie dla Wizards of the Coast, które jednak nie rezygnuje z tworzenia wysokiej klasy adaptacji. Wizards of the Coast – jakie gry D&D czekają nas w przyszłości? Prezes firmy, John Hight, w rozmowie z serwisem Polygon zapewnił, że kolejne produkcje będą poważnymi, rozbudowanymi RPG-ami nawiązującymi do stylu Baldur’s Gate 3. To ważna wiadomość, ponieważ choć marka D&D ma wiele zapowiedzianych tytułów, żadna z nich nie kontynuuje tradycji klasycznych cRPG.

Niedawno Wizards of the Coast ogłosiło współpracę ze studiem Giant Skull, prowadzonym przez Stiga Asmussena - twórcę serii Star Wars Jedi i współpracownika God of War. Projekt ten ma być przygodową grą akcji, a nie klasycznym RPG.

John Hight podkreśla, że celem jest wierne oddanie klimatu i realiów Dungeons & Dragons, tak aby gry odpowiadały wyobrażeniom fanów stołowego D&D. Jako przykład dobrej adaptacji przywołuje God of War 3, które dobrze zrealizowało elementy mitologii greckiej. Prace nad grą Giant Skull potrwają jeszcze wiele lat, ale już wiadomo, że rozgrywka dla pojedynczego gracza będzie imponująca, łącząc elementy walki i eksploracji charakterystyczne dla twórców. Na kolejne klasyczne cRPG z uniwersum Dungeons & Dragons przyjdzie nam jeszcze poczekać. Na pocieszenie fani mogą przygotować się na premierę Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, która odbędzie się już w przyszłym miesiącu.