Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani z ogromnym rozczarowaniem. Co z Prince of Persia: Sands of Time Remake?

Mikołaj Berlik
2026/01/14 13:00
0
0

Wpis ESRB rozbudził nadzieje fanów, ale szybko okazało się, że dotyczy skasowanej wersji gry sprzed lat.

Ubisoft od lat wystawia cierpliwość graczy na próbę. Beyond Good & Evil 2 wciąż pozostaje w produkcyjnym zawieszeniu, a Prince of Persia: Sands of Time Remake od dawna nie doczekał się konkretów. Nic więc dziwnego, że każdy nowy sygnał dotyczący gry wywołuje emocje – nawet jeśli okazuje się fałszywym alarmem.

Prince of Persia: Sands of Time

Prince of Persia: Sands of Time – nadzieja z bazy ESRB

Jak zauważył serwis Insider Gaming, do bazy amerykańskiej organizacji ESRB trafił wpis dotyczący Prince of Persia: Sands of Time. Dla wielu był to znak, że produkcja zbliża się do premiery. Dodatkowe kontrowersje wzbudziła lista platform – PS4, Xbox One oraz Xbox Series X/S, przy jednoczesnym braku PS5 i Nintendo Switch 2. Taki zestaw wyglądał co najmniej dziwnie i sugerował możliwy błąd lub nietypową decyzję wydawcy.

GramTV przedstawia:

Szybko jednak wyszło na jaw, że entuzjazm był przedwczesny. Internauci odkryli, że wpis ESRB jest stary i dotyczy pierwotnej wersji remake’u, nad którą Ubisoft pracował przed restartem projektu i zmianą zespołów deweloperskich. Potwierdza to m.in. struktura adresu strony, identyczna jak w przypadku gier wydanych około 2020 roku. To również tłumaczy brak nowszych platform w opisie – remake miał pierwotnie zadebiutować w styczniu 2021 roku, zanim został opóźniony, a następnie gruntownie przebudowany.

„Nowy” wpis ESRB nie oznacza więc rychłej premiery Prince of Persia: Sands of Time Remake. Gra wciąż powstaje, ale na konkretne informacje trzeba jeszcze poczekać. Na razie pozostaje jedynie chłodzić emocje i czekać na oficjalny komunikat Ubisoftu.

Źródło:https://insider-gaming.com/prince-of-persia-sands-of-time-remake-rated-by-esrb/

Tagi:

News
Ubisoft
plotka
remake
przeciek
Prince of Persia
Prince of Persia: Piaski Czasu
Prince of Persia: The Sands of Time Remake
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112