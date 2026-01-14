Fani z ogromnym rozczarowaniem. Co z Prince of Persia: Sands of Time Remake?

Ubisoft od lat wystawia cierpliwość graczy na próbę. Beyond Good & Evil 2 wciąż pozostaje w produkcyjnym zawieszeniu, a Prince of Persia: Sands of Time Remake od dawna nie doczekał się konkretów. Nic więc dziwnego, że każdy nowy sygnał dotyczący gry wywołuje emocje – nawet jeśli okazuje się fałszywym alarmem.

Prince of Persia: Sands of Time – nadzieja z bazy ESRB

Jak zauważył serwis Insider Gaming, do bazy amerykańskiej organizacji ESRB trafił wpis dotyczący Prince of Persia: Sands of Time. Dla wielu był to znak, że produkcja zbliża się do premiery. Dodatkowe kontrowersje wzbudziła lista platform – PS4, Xbox One oraz Xbox Series X/S, przy jednoczesnym braku PS5 i Nintendo Switch 2. Taki zestaw wyglądał co najmniej dziwnie i sugerował możliwy błąd lub nietypową decyzję wydawcy.