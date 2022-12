Ben Affleck wraca do uniwersum DC Comics. Ale Batmanem już nie będzie

Od przybycia Jamesa Gunna i Petera Safrana dzieje się dużo w DC Comics. Szefowie studia mają trudne zadanie zbudować nowe superbohaterskie uniwersum, jednocześnie sprzątając po poprzednim. Według ostatnich doniesień nie doczekamy się trzecich części Wonder Woman i Aquamana, a niedawno informowano również o anulowaniu Człowiek ze stali 2. Informację tę potwierdził Henry Cavill, który za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że jednak nie wróci do roli Supermana. James Gunn, jako scenarzysta, rozwija inny projekt, który opowie o młodym Clarku Kencie. W ostatnim czasie reżyser spotkał się również z Benem Affleckiem, aby omówić z nim możliwości powrotu do świata DC.

Ben Affleck ponownie w DC Comics?

Ben Affleck ma powrócić jako Batman w solowym filmie o Flashu, ale prawdopodobnie będzie to jego ostatni występ w tej roli. Przypomnijmy, że pierwotne plany zakładały, że Affleck stanie się głównym Brucem Waynem w uniwersum DC Comics i jednocześnie jednym z najważniejszych ludzi, którzy mieli odpowiadać za rozwój całego świata. Affleck otrzymał nawet możliwość wyreżyserowania filmu o Batmanie, z którego ostatecznie zrezygnowano, a nowy projekt o Mrocznym Rycerzu przypadł Mattowi Reevesowi.