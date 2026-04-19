Fani realistycznych FPS-ów mają na co czekać. Hell Let Loose: Vietnam rusza z betą

Świat drugowojennych FPS-ów został zdominowany przez Call of Duty oraz Battlefielda. Niemniej w obu wypadkach mamy do czynienia z rozgrywką bardziej zręcznościową.
A fani bardziej realistycznego gameplayu? Cóż, oni mają na ten przykład Hell Let Loose, gdzie aż zęby bolą od realizmu.
Hell Let Loose w Wietnamie nadchodzi
Hell Let Loose to produkcja studia Black Matter, która zadebiutowała w 2019 roku, jeszcze we wczesnym dostępie. 2 lata później ukazała się pełnoprawna odsłona gry nakierowanej na skrajny realizm. Żadnych minimap, żadnych znaczników… Nawet celownika nie ma, poza oczywiście muszką i szczerbinką. Chcesz wiedzieć, czy trafiłeś oponenta? Cóż, fajnie, każdy by chciał – ale nie dostaniesz żadnego komunikatu na ten temat. Zamiast tego otrzymaliśmy chaos – ale nie w złym tego słowa znaczeniu. Wszak wojna w tamtych czasach to pod pewnymi względami był chaos. Tak czy inaczej, w 2022 roku prawa do tytułu przejął Team17, który najpierw oddał go w ręce stworzonego przez siebie Cover 6 Studios, a potem dołożył do prac zespół Expression Games.
Produkcja ta rozwijana jest po dziś dzień, ale nadal ogranicza się ona do tematyki II wojny światowej. Teraz jednak wspomniane już Expression tworzy swoisty spin-off, przy którym serca zabiją mocniej szczególnie amerykańskim graczom. Oto bowiem nadchodzące Hell Let Loose: Vietnam, które zapowiedziano jeszcze późnym latem 2025 roku, przeniesie nas do okresu Wojny w Wietnamie, w której stroną atakującą były właśnie wojska ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jednak i wy jesteście zainteresowani, to dobrze się składa. Ruszyły bowiem zapisy do testów ulokowanego w Wietnamie HLL.
W komunikacie na stronie gry przeczytamy:
Jeśli jesteś zainteresowany zagraniem w Hell Let Loose: Vietnam, zapisz się na poniższą listę oczekujących. Gdy zostaniesz przyjęty, otrzymasz e-mail z linkiem umożliwiającym dołączenie do gry.
Wkrocz w sam środek niszczycielskiej fali wojny w Hell Let Loose: Vietnam. Odegraj decydującą rolę w jednym z najbardziej ikonicznych konfliktów w historii dzięki rozbudowanym bitwom dla 100 graczy (50 na 50), w których praca zespołowa, taktyka oraz arsenał potężnej broni łączą się, by przechylić szalę zwycięstwa na Twoją korzyść.
Wszyscy zainteresowani mogą udać się pod ten adres, bo to tam trwają zapisy. Na razie betatesty przewidziano tylko dla posiadaczy komputerów osobisty, aczkolwiek samo Hell Let Loose: Vietnam ukaże się w tym roku również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
