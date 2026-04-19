Fani realistycznych FPS-ów mają na co czekać. Hell Let Loose: Vietnam rusza z betą

A fani bardziej realistycznego gameplayu? Cóż, oni mają na ten przykład Hell Let Loose, gdzie aż zęby bolą od realizmu.

Hell Let Loose w Wietnamie nadchodzi

Hell Let Loose to produkcja studia Black Matter, która zadebiutowała w 2019 roku, jeszcze we wczesnym dostępie. 2 lata później ukazała się pełnoprawna odsłona gry nakierowanej na skrajny realizm. Żadnych minimap, żadnych znaczników… Nawet celownika nie ma, poza oczywiście muszką i szczerbinką. Chcesz wiedzieć, czy trafiłeś oponenta? Cóż, fajnie, każdy by chciał – ale nie dostaniesz żadnego komunikatu na ten temat. Zamiast tego otrzymaliśmy chaos – ale nie w złym tego słowa znaczeniu. Wszak wojna w tamtych czasach to pod pewnymi względami był chaos. Tak czy inaczej, w 2022 roku prawa do tytułu przejął Team17, który najpierw oddał go w ręce stworzonego przez siebie Cover 6 Studios, a potem dołożył do prac zespół Expression Games.