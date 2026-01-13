Darmowe kody Steam na wyprzedaży. Wystarczyło tylko uważnie patrzeć

Chociaż zimowa wyprzedaż na Steamie już się zakończyła, nie oznacza to końca okazji na gry po niższej cenie. Albo nawet całkowicie za darmo.

Na platformie Steam trwa obecnie zorganizowane przez Team17 “Hidden Treasuers Sale”. I okazuje się, że stwierdzenie o “ukrytych skarbach” jest w tym wypadku w pełni zasadne. Darmowe kody Steam ukryte na grafice wyprzedaży Rzeczone Hidden Treasuers Sale ruszyło 12 stycznia o godzinie 19:01 polskiego czasu, a samo studio zachęcało do skorzystania z ofert:

Ahoj, gracze! Dla tych, którzy lubią odkrywać rzadkie i niezwykłe gry, które wypłynęły jeszcze do głównego nurtu, Hidden Treasures Sale jest kluczem do niezmierzonych bogactw! Odkryj skarbiec Teamu17, w którym wciągające opowieści, innowacyjna rozgrywka i niezapomniane doświadczenia czekają na dzielnych śmiałków. Tutaj też zaczyna się sprawa, na którą uwagę zwrócił doskonale znany fanom sprzedażowych okazji użytkownik o nicku Wario64. Kluczem jest zaś tło strony wyprzedażowej. Tam znalazły się nie tylko stosy kosztowności i piracka skrzynia, ale również papirus pokryty trudnymi do odczytania zapiskami. Z pozoru nic, zwykła plątanina liter i liczb, ale diabeł, jak to często bywa, tkwi w szczegółach.

Rzeczony Wario64 zauważył, że te pozornie nic nieznaczące kreski to po prostu kody Steam. Darmowe kody do gier wydanych przez Team17. Najwyraźniej jednak wiele innych osób również zorientowało się w temacie, gdyż bardzo szybko okazało się, iż klucze zostały już wykorzystane przez najbardziej uważnych użytkowników. Gry były więc tuż pod naszymi nosami. Wystarczyło tylko dobrze się przypatrzeć. Ci, którym ta sztuka również się nie udała, jeszcze do 26 stycznia do godziny 18:59 mają szansę, by skorzystać z promocyjnych ofert zaproponowanych przez Team17. Mowa tutaj choćby o Heroes of Hammerwatch w wersji Ultimate Edition, czyli ze wszystkimi dodatkami, które dostaniemy już za 31,87 zł, co jest najniższą ceną w historii. Taniej nie było też w przypadku Heavenly Bodies - Cleanup Edition za 39,09 zł czy SWORN - Ultimate Edition za 85,99 zł.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

