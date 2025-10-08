Fani odkryli wczesny build The Sims. Simlish brzmiał wtedy zupełnie inaczej

Pojawiła się pewna ciekawostka dla miłośników symulatorów życia od EA. Do sieci trafiła wczesna wersja gry The Sims, datowana na styczeń 1999 roku, która rzekomo została znaleziona na płycie CD zakupionej w sklepie z używanymi rzeczami. Chociaż autentyczność tego konkretnego prototypu nie została jeszcze oficjalnie zweryfikowana, eksperci są przekonani o jego prawdziwości.
Odnaleziono zapomniany prototyp The Sims z 1999 roku. Wygląda zupełnie inaczej niż znana gra
Zgodnie z doniesieniami, jest to najwcześniejsza wersja The Sims, w której deweloperzy zrezygnowali z narzucania celów i dali graczom całkowitą swobodę działania. Zanim pierwsza część The Sims ujrzała światło dzienne 4 lutego 2000 roku, jej koncepcja była postrzegana jako ryzykowne przedsięwzięcie. Zarówno kierownictwo Maxis, jak i później Electronic Arts, musiało zostać przekonane, że gra, w której gracz sam ustala sobie cele, osiągnie komercyjny sukces.
W miniony weekend domniemany prototyp został udostępniony w Internet Archive. Użytkownik LUCPIX opublikował także nagranie rozgrywki na platformie YouTube. Internauta twierdzi, że opublikowany prototyp jest wersją późniejszą niż demo z 1998 roku, które było prezentowane EA i zawierało jeszcze z góry ustalone scenariusze. Po raz pierwszy w znanej dotychczas historii prac nad The Sims 1, gracze otrzymali kontrolę nad historiami swoich wirtualnych rodzin, bez potrzeby realizacji z góry napisanych dialogów, czy samouczków.
Możemy teraz zobaczyć wczesny prototyp oryginalnej gry – dokładnie taki, jaki istniał tuż po tzw. Steering Committee Demo, czyli buildzie, który przekonał Electronic Arts do zatwierdzenia projektu w połowie 1998 roku. W zasadzie można by go nazwać „Steering Committee II”. [...] Najciekawsze jest jednak to, że w przeciwieństwie do Steering Committee build, ten prototyp całkowicie porzuca fabularne scenariusze. Po raz pierwszy w znanej wersji rozwojowej The Sims 1 to gracz przejmuje pełną kontrolę nad historiami swoich Simów – bez skryptowanych samouczków czy gotowych dialogów sugerujących np. którego Sima należy pocałować, by „wygrać”. Brak scenariuszy sprawia jednak, że rozgrywka szybko staje się powtarzalna, a brak działającego systemu pracy czy bardziej rozbudowanych umiejętności uniemożliwia planowanie rozwoju rodziny w średnim i długim terminie. Ale przyznaj – jak na prototyp, reszta jest zaskakująco dopracowana. – pisze LUCPIX w opisie materiału.
Osoby odpowiedzialne za wiki The Sims na stronie The Cutting Room Floor wydają się potwierdzać autentyczność odnalezionego kodu, ponieważ przystąpiły do aktualizacji swoich wpisów dotyczących gry oraz jej prototypów. Testujący kod również odnieśli wrażenie, że jest to prawdziwy materiał.
Choć kod z 1999 roku to z pewnością The Sims 1, różni się on znacznie od finalnej wersji gry. Prototyp jest niezwykle uproszczony. Inaczej brzmi także Simlish, czyli fikcyjny język używany przez Simów. Poniżej znajduje się materiał udostępniony przez LUCPIX.
