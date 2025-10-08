Fani odkryli wczesny build The Sims. Simlish brzmiał wtedy zupełnie inaczej

Pojawiła się pewna ciekawostka dla miłośników symulatorów życia od EA. Do sieci trafiła wczesna wersja gry The Sims, datowana na styczeń 1999 roku, która rzekomo została znaleziona na płycie CD zakupionej w sklepie z używanymi rzeczami. Chociaż autentyczność tego konkretnego prototypu nie została jeszcze oficjalnie zweryfikowana, eksperci są przekonani o jego prawdziwości.

Odnaleziono zapomniany prototyp The Sims z 1999 roku. Wygląda zupełnie inaczej niż znana gra

Zgodnie z doniesieniami, jest to najwcześniejsza wersja The Sims, w której deweloperzy zrezygnowali z narzucania celów i dali graczom całkowitą swobodę działania. Zanim pierwsza część The Sims ujrzała światło dzienne 4 lutego 2000 roku, jej koncepcja była postrzegana jako ryzykowne przedsięwzięcie. Zarówno kierownictwo Maxis, jak i później Electronic Arts, musiało zostać przekonane, że gra, w której gracz sam ustala sobie cele, osiągnie komercyjny sukces.