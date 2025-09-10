Fani Marvela znaleźli postać, która pokonałaby najpotężniejszego superbohatera MCU. Ale jest jeden problem

To byłaby iście widowiskowa walka, ale raczej do niej nie dojdzie.

W filmie Thunderbolts* zaprezentowało nową, potężną postać, czyli Roberta Reynoldsa, znanego jako Sentry, w którego wcielił się Lewis Pullman. Ten superbohater, obdarzony boskimi mocami, oraz jego mroczne alter ego, Void, z łatwością pokonali drużynę tytułowych bohaterów, w tym Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Alexeia Shostakova, Johna Walkera i Avę Starr. Void, siejąc chaos w Nowym Jorku, udowodnił, że jest groźnym przeciwnikiem. Jednak fani Marvela wskazują na innego bohatera, który mógłby stawić czoła Sentry’emu. Tym bohaterem jest nie kto inny, jak David Haller, znany jako Legion. Legion zdołałby pokonać Sentry’ego w bezpośrednim pojedynku? Dyskusja, która rozgorzała na platformie Reddit, dotyczyła hipotetycznego starcia między Sentrym a Davidem Hallerem, którego widzowie mogli poznać w serialu Legion od stacji FX. Fani jednogłośnie uznali, że pojedynek ten byłby wizualnym widowiskiem, a Legion, dzięki swoim niezwykłym zdolnościom, miałby przewagę nad Sentrym. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by David Haller miał pojawić się w MCU, ani by serial Legion, osadzony w uniwersum X-Men od 20th Century Fox, został włączony do MCU.

David Haller, grany przez Dana Stevensa, to syn profesora Charlesa Xaviera, obdarzony ogromną mocą. W serialu przedstawiono go jako mutanta poziomu Omega zdolnego do manipulowania rzeczywistością, choć jego umiejętności ograniczono do telepatii, telekinezy i teleportacji, by dostosować je do realiów aktorskiej produkcji. W komiksach Marvela Haller jest jednak jednym z najpotężniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych mutantów, co czyni go fascynującym rywalem dla Sentry’ego.

GramTV przedstawia:

Obie postacie łączy nie tylko ogromna moc, ale także poważne problemy psychiczne. Sentry zmaga się z depresją, traumą i izolacją, które manifestują się jako Void, siejąc chaos i zmuszając innych do konfrontacji z ich najgorszymi wspomnieniami. Z kolei David Haller w komiksach cierpi na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, a w serialu na schizofrenię, co czyni go równie nieprzewidywalnym. Ich wewnętrzne konflikty w połączeniu z niemal boskimi zdolnościami sprawiają, że są zarówno bohaterami, jak i potencjalnymi zagrożeniami. Choć pojawienie się Davida Hallera w MCU może być odległą perspektywą, zważywszy na jego powiązanie z uniwersum X-Men, wizja starcia między nim a Sentrym rozpala wyobraźnię fanów. Taki pojedynek, podkreślający nie tylko ich nadludzkie moce, ale także wewnętrzne zmagania, byłby kinowym spektaklem. Zdaniem fanów, to Legion, dzięki swojej unikalnej zdolności do zmiany rzeczywistości, wyszedłby z tego starcia zwycięsko, co czyni go jednym z najpotężniejszych kandydatów do zmierzenia się z nowym herosem MCU.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.