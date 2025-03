Fani już wiedzą, kto mógłby zagrać Maxa Payne’a. Pomógł w tym sukces filmu Nowokaina

Znacie go z serialu The Boys.

Nowokaina to komedia akcji opowiadająca historię Nathana, pracownika banku z rzadką chorobą, która sprawia, że nie odczuwa bólu. Choć przez lata był introwertykiem, wszystko zmienia się, gdy zaczyna spotykać się ze swoją współpracowniczką, Sherry (Amber Midthunder). Gdy jednak bank zostaje napadnięty, a Sherry porwana, Nathan odkrywa w sobie odwagę i zaczyna wykorzystywać swoją przypadłość w walce z przestępcami.

Jack Quaid przyciągnął uwagę niespodziewanej grupy fanów po premierze filmu Nowokaina. W sieci pojawiły się liczne głosy sugerujące, że aktor idealnie nadawałby się do roli Maxa Payne’a, bohatera kultowej serii gier wideo. Wielu graczy wciąż nie może zapomnieć nieudanej ekranizacji z 2008 roku, dlatego z nadzieją patrzy na potencjalny reboot. Co ciekawe, w 2022 roku pojawiły się doniesienia o nowej adaptacji, ale od tamtej pory temat ucichł. Czy sukces Quaida w nowym filmie może pomóc w realizacji projektu?

Tymczasem seria Max Payne to mroczna opowieść o byłym policjancie, który zostaje mścicielem po zamordowaniu jego rodziny. Znakiem rozpoznawczym gier jest styl neo-noir, dynamiczna akcja oraz kultowy efekt “bullet time”. Quaid, znany z ról w The Boys i Krzyku, zazwyczaj wciela się w postacie, które odkrywają swoją siłę w trakcie historii. Max Payne to jednak zupełnie inny typ bohatera – doświadczony, zdeterminowany i brutalny.

W jednym z wywiadów, Quaid tak mówi o swojej roli w Nowokainie: