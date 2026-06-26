GTA 6 z najbardziej żywym światem w historii dzięki sztucznej inteligencji? Kolejne szczegóły trafiły do sieci

Media społecznościowe mają odegrać niezwykle ważną rolę w nowej grze Rockstar Games.

Grand Theft Auto 6 już na samych zwiastunach sprawia wrażenie gry, w której Rockstar Games chce pójść o kilka kroków dalej niż przy poprzednich odsłonach serii. Vice City, Leonida, plaże, bagna, przedmieścia i pełne życia ulice mają tworzyć świat gęsty, dynamiczny i bardziej naturalny niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz pojawiły się nowe informacje sugerujące, że za część tej immersji może odpowiadać zaawansowana sztuczna inteligencja. GTA 6 – sztuczna inteligencja ma odegrać dużą rolę w nowej grze Rockstar Games Szczegóły pochodzą z opisów gry opublikowanych przez brazylijskich sprzedawców, w tym KaBuM! oraz Amazon Brazil. Warto więc podkreślić, że nie są to informacje przekazane bezpośrednio przez Rockstar Games. Opisy mogą jeszcze ulec zmianie, mogły też pojawić się przedwcześnie lub zostać przygotowane na podstawie materiałów marketingowych, których oficjalnie jeszcze nie zaprezentowano. Mimo to są na tyle konkretne, że trudno przejść obok nich obojętnie.

Według opisu z karty produktu GTA 6 ma oferować otwarty świat, w którym postacie niezależne nie będą jedynie tłem dla działań gracza. NPC mają funkcjonować według własnych schematów dnia, a za ich zachowania ma odpowiadać zaawansowana sztuczna inteligencja. W praktyce mogłoby to oznaczać więcej losowych sytuacji, bardziej organiczne wydarzenia na mapie i poczucie, że Leonida żyje własnym rytmem, nawet wtedy, gdy gracz nie bierze udziału w głównej misji. Postacie niezależne mają własne rutyny oparte na zaawansowanej sztucznej inteligencji, generując organiczne, losowe wydarzenia na całej mapie. Największą innowacją jest integracja z mediami społecznościowymi w grze. Telefon twojej postaci odtwarza wiralowe filmy w czasie rzeczywistym, pozwalając śledzić influencerów z Vice City i odkrywać sekretne misje poboczne za pośrednictwem sieci. To ważna informacja również dlatego, że rozmowa o sztucznej inteligencji w grach w ostatnich latach mocno przyspieszyła, choć sama obecność AI w produkcjach wideo nie jest niczym nowym. Od lat odpowiada ona za zachowania przeciwników, przechodniów, sojuszników czy systemów reagujących na działania gracza. W przypadku GTA 6 mowa jednak nie tylko o standardowych skryptach, ale o próbie stworzenia bardziej wiarygodnego ekosystemu miejskiego, w którym przypadkowe zdarzenia mają wyglądać mniej sztucznie.

GramTV przedstawia:

Drugim dużym elementem opisanym przez brazylijskich sprzedawców są wbudowane media społecznościowe. Rockstar Games od dawna satyrycznie komentuje kulturę internetu, celebrytów i pogoń za popularnością, a zwiastuny GTA 6 już wcześniej sugerowały, że wiralowe nagrania, transmisje, krótkie filmiki i absurdalne sytuacje z sieci będą ważną częścią klimatu gry. Nowe informacje wskazują jednak, że nie będzie to wyłącznie ozdobnik narracyjny. Z opisu wynika, że telefon bohaterów może działać jak pełnoprawne narzędzie do odkrywania świata. Gracz miałby oglądać wiralowe materiały, śledzić influencerów z Vice City i trafiać w ten sposób na wydarzenia, aktywności oraz ukryte zadania poboczne. Już wcześniej informowaliśmy o przecieku z brazylijskiego Amazona, który zdradził również wiele innych nowych informacji o GTA 6, w tym szczegółów rozgrywki oraz oprawy wizualnej. Jeżeli te informacje okażą się prawdziwe, GTA 6 może mocno rozwinąć pomysł znany z poprzednich odsłon serii, w których telefon był narzędziem kontaktu, organizowania aktywności i śledzenia części świata. Tym razem smartfon mógłby stać się czymś znacznie ważniejszym, czyli centrum informacji, satyrycznym odpowiednikiem prawdziwych aplikacji społecznościowych i sposobem na znajdowanie treści ukrytych poza klasyczną mapą z ikonami. Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Warto przypomnieć, że zamówienia przedpremierowe już ruszyły na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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