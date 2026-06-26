GTA 6 w nowych szczegółach. Wyciekł pełny opis, zdradzający nowe informacje o rozgrywce

Na brazylijskim Amazonie pojawił się pełen opis Grand Theft Auto 6, który ujawnił sporo szczegółów dotyczących rozgrywki oraz grafiki.

Grand Theft Auto 6 pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat i chociaż Rockstar Games wciąż nie udostępnił trzeciego zwiastuna gry, to fani mogą zapoznać się z nowymi informacjami o grze. Tym razem chodzi o brazylijski oddział Amazona, na którego stronie miały pojawić się informacje niedostępne w opisach gry w innych regionach. Nie są to oficjalne materiały prasowe Rockstar Games, dlatego do sprawy warto podchodzić ostrożnie, ale lista szczegółów wygląda jak typowy opis przygotowany z myślą o sprzedaży gry. GTA 6 – nowe informacje o grze wyciekły na Amazonie Niedawno ruszyły zamówienia przedpremierowe na GTA 6, w tym również w Brazylii. Według informacji z karty produktu na brazylijskim Amazonie GTA 6 ma zaoferować znacznie większe poczucie zanurzenia w świecie niż poprzednie odsłony serii. W opisie pojawiają się wzmianki o postaciach niezależnych z własnymi rutynami, losowych wydarzeniach, interaktywnych lokalach i bardziej wiarygodnym świecie, który ma sprawiać wrażenie stale funkcjonującego miejsca, a nie jedynie dekoracji dla misji fabularnych.

Grand Theft Auto 6 ma zapewnić większe poczucie immersji niż jakakolwiek wcześniejsza część GTA. Amazon Brazil wspomina również o mapie, która obejmie nie tylko Vice City, ale także mniejsze miejscowości oraz kilka regionów Leonidy. W opisie pojawiają się plaże, bagna i zróżnicowane biomy, co pasuje do dotychczasowego obrazu gry budowanego przez zwiastuny Rockstar Games. Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, GTA 6 może pójść jeszcze dalej w kierunku otwartego świata znanego z Red Dead Redemption 2, gdzie otoczenie zmieniało się wraz z postępami fabuły, a życie mieszkańców nie ograniczało się do prostych schematów. Jednym z najciekawszych fragmentów opisu jest jednak wzmianka o zintegrowanych mediach społecznościowych. Ten element był już sugerowany w materiałach wideo z gry, w których widać krótkie nagrania przypominające współczesne platformy pokroju TikToka. Teraz karta produktu sugeruje, że telefon w grze może stać się czymś więcej niż tylko menu do wybierania aktywności. Oglądaj wiralowe filmy, obserwuj influencerów i odkrywaj wydarzenia ze świata gry za pomocą telefonu komórkowego w grze. Taki system pasowałby do stylu Rockstar Games, które od lat parodiuje rzeczywistość, popkulturę i internetowe przyzwyczajenia. W GTA 5 gracze mogli korzystać między innymi ze Snapmatica, Bleetera i Lifeinvadera, czyli satyrycznych odpowiedników Instagrama, Twittera oraz Facebooka. W GTA 6 podobne rozwiązania mogą być jeszcze mocniej powiązane z fabułą, aktywnościami pobocznymi i sposobem, w jaki świat reaguje na działania Jasona oraz Lucii.

GramTV przedstawia:

Opis z Amazona potwierdza też znane już założenie, że gracze będą mogli dynamicznie przełączać się między Jasonem i Lucią. Karta produktu sugeruje również, że część misji zostanie zaprojektowana z myślą o działaniu tej dwójki jako zespołu, co przywodzi na myśl strukturę wybranych zadań z GTA 5, gdzie kilku bohaterów brało udział w jednej akcji z różnych perspektyw. Przełączaj się dynamicznie między Jasonem i Lucią oraz bierz udział w misjach wykonywanych wspólnie przez duet bohaterów. Na liście potencjalnych nowości znalazły się także elementy oprawy wizualnej. Amazon Brazil wspomina o zaawansowanym oświetleniu, dynamicznej pogodzie, bardziej naturalnych animacjach oraz środowiskach o wysokim poziomie szczegółowości. Nie są to zaskakujące obietnice w przypadku produkcji Rockstar Games przygotowywanej z myślą o PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale dobrze wpisują się w oczekiwania wobec gry, która ma wyznaczyć nowy standard dla otwartych światów. Na ten moment Rockstar Games, Take-Two Interactive ani Amazon Brazil nie odniosły się publicznie do tych informacji. Warto więc pamiętać, że opis mógł zostać opublikowany przedwcześnie, zawierać nieaktualne dane albo być wygenerowanym automatycznie na potrzeby sklepu. Mimo to szczegóły brzmią wiarygodnie, zwłaszcza że część z nich pokrywa się z tym, co Rockstar pokazywał już w zwiastunach. Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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