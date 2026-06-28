Coś drgnęło przy nowej grze ojca BioShocka? Oferta pracy daje nadzieję

O nowej grze twórcy legendarnego BioShocka słyszymy już od kilku lat. I w na tym niestety się kończy.

Co więcej, ostatnie doniesienia nie były raczej optymistyczne, jeżeli chodzi o zbyt szybką premierę. A może jednak nie będzie tak źle? Pora przetestować Judasa? Może jednak Judas jest bliżej niż do tej pory sądziliśmy? Okazuje się bowiem, że studio Ghost Story Games poszukuje obecnie osoby, która obsadziłaby stanowisko managera ds. doświadczeń graczy i społeczności. Niby nic takiego, zwykła oferta pracy. Uwagę zwrócił jednak zapis wspominający o obowiązkach kogoś, kto rzeczonym menadżerem by został. Poza standardowymi rzeczami, jak opracowywanie i realizacja strategii, tworzenie treści do mediów społecznościowych czy też pisanie i wysyłanie newsletterów, znalazła się jeszcze sekcja o nazwie Wsparcie kampanii i operacji.

W niej możemy wyczytać, że jednym z obowiązków zatrudnionego byłaby: Pomoc przy testach gry, w tym wdrażanie testerów, zarządzanie wirtualnym oraz stacjonarnym zapleczem technicznym, a także realizacja innych potrzeb operacyjnych w miarę ich pojawiania się.

GramTV przedstawia:

I właśnie ten segment zwrócił największą uwagę. Wydaje się bowiem, że tego typu zadania stają się istotne dopiero w momencie, gdy rozwój danej gry jest już w końcowej fazie rozwoju. Tymczasem Ghost Story Games pracuje obecnie jedynie nad Judasem. Dodając jeden do jednego możemy dojść do wniosku, że w nadchodzących miesiącach może dojść do zamkniętych. a może nawet otwartych testów. Oczywiście to wszystko tylko rozważania, niepoparte żadnymi informacjami ze strony samego studia, ale z drugiej strony – po co szukano by kogoś od testów już teraz, gdyby takie testy nie miały się rozpocząć szybciej niż później? Po raz pierwszy o Judas usłyszeliśmy oficjalnie podczas The Game Awards 2022. Za projektem stoi Ken Levine – twórca serii BioShock, w którego CV znajdziemy również takie pozycje jak Thief: The Dark Project czy też System Shock 2. Sam Judas ma trafić zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

