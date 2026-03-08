Fani Hogwarts Legacy znów coś znaleźli. Po latach po raz pierwszy odkryto sekretną część Hogwartu

Gracze wciąż przeczesują zamek w poszukiwaniu easter eggów i ukrytych miejsc.

O Hogwarts Legacy wciąż robi się głośno, mimo że od premiery gry minęło już kilka lat. Wcześniej ujawnialiśmy już kilka ciekawych sekretów i easter eggów ukrytych przez twórców gry. Fani nadal prześcigają się w odkrywaniu kolejnych szczegółów i zakamarków Hogwartu. Ta gra ma ich sporo, a oto kolejny. Hogwarts Legacy – fani odkryli ukrytą lokację Największą atrakcją produkcji studia Avalanche Software pozostaje sam zamek Hogwart. Twórcy przygotowali niezwykle szczegółową i rozbudowaną wersję szkoły znanej z książek i filmów o Harry Potter. Zamek jest ogromny, pełen sekretów i miejsc, które można łatwo przeoczyć — zwłaszcza że część lokacji odblokowuje się dopiero po osiągnięciu określonych etapów fabuły.

Tym razem gracze natrafili na miejsce, o którym wielu z nich wcześniej nie miało pojęcia. Choć nie jest to zupełnie nowa lokacja w sensie technicznym, dla sporej części społeczności okazała się sporym zaskoczeniem — nawet najbardziej zagorzali fani gry przyznają, że wcześniej jej nie widzieli.

Jeden z graczy odkrył dopiero podczas drugiego przejścia gry ukrytą część zamku – pomieszczenia mieszkalne skrzatów domowych. Lokacja znajduje się w pobliżu kuchni, niedaleko wejścia do pokoju wspólnego Hufflepuffu. Aby się tam dostać, trzeba odnaleźć obraz przedstawiający owoce i wejść w interakcję z jednym z nich. Co ważne, dostęp do tego miejsca pojawia się dopiero po wykonaniu zadania związanego z Jackdawem, dlatego wielu graczy mogło je zwyczajnie ominąć. Odkrycie wywołało spore poruszenie wśród fanów na Reddit, którzy przyznają, że mimo setek godzin spędzonych w grze nigdy wcześniej nie natrafili na tę lokację. W komentarzach wielu graczy pisało wprost: „Nie wiedziałem, że można to znaleźć”. To zresztą nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Wszystko wskazuje więc na to, że gracze jeszcze długo będą znajdować kolejne sekrety pozostawione przez twórców.

