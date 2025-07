Fani GTA zachwyceni fanowskim projektem w San Andreas. Tak powinna wyglądać „definitywna” wersja klasyka Rockstara

EnzoElRich odtworzył kultową scenę otwierającą GTA: San Andreas z zachowaniem oryginalnych głos ów i kadrów. Dodał też kilka nowych ujęć i pokazał fragmenty rozgrywki, w tym jazdę rowerem i samochodem oraz eksplorację miasta. Projekt stworzony przez jedną osobę nie jest wolny od niedociągnięć – widać sztywne animacje i nierówne tempo ruchów postaci – ale mimo to robi ogromne wrażenie.

Oczekiwania wobec GTA: The Definitive Edition były ogromne, ale efekt końcowy rozczarował wielu graczy. Niedopracowane modele, błędy i przestarzała oprawa wizualna sprawiły, że niektórzy fani postanowili działać na własną rękę. Jednym z nich jest EnzoElRich, który właśnie zaprezentował swój remake GTA: San Andreas, stworzony na silniku Unreal Engine 5.

To nie pierwszy tego typu projekt EnzoElRicha – w przeszłości pokazywał on własne wersje m.in. God of War, Metal Gear Solid i Spider-Mana. Wszystkie nagrania można obejrzeć na jego kanale YouTube.