Fani gier doskonale znają te filmy z Dwaynem Johnsonem. Startują zdjęcia do kolejnej odsłony

Jumanji znów wzywa do gry. Sony oficjalnie rozpoczęło przygotowania do kolejnej odsłony przebojowej serii z Dwaynem Johnsonem, Kevinem Hartem, Jackiem Blackiem i Karen Gillan. Zdjęcia mają ruszyć już w listopadzie w Los Angeles, a reżyserią ponownie zajmie się Jake Kasdan — autor poprzednich dwóch części, które łącznie zarobiły ponad 1,7 miliarda dolarów na całym świecie.

Ruszają prace nad Jumanji 3

Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że nad scenariuszem pracują Jeff Pinkner i Scott Rosenberg — duet odpowiedzialny za humor i tempo poprzednich części. Nowa odsłona ma rozwijać pomysł połączenia gry wideo z filmem przygodowym, z którego seria słynie od 2017 roku, gdy odświeżono kultowy koncept Jumanji z Robinem Williamsem w roli głównej.