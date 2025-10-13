Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani gier doskonale znają te filmy z Dwaynem Johnsonem. Startują zdjęcia do kolejnej odsłony

Jakub Piwoński
2025/10/13 14:30
Przygodowy hit wróci w przyszłym roku.

Jumanji znów wzywa do gry. Sony oficjalnie rozpoczęło przygotowania do kolejnej odsłony przebojowej serii z Dwaynem Johnsonem, Kevinem Hartem, Jackiem Blackiem i Karen Gillan. Zdjęcia mają ruszyć już w listopadzie w Los Angeles, a reżyserią ponownie zajmie się Jake Kasdan — autor poprzednich dwóch części, które łącznie zarobiły ponad 1,7 miliarda dolarów na całym świecie.

Jumanji
Jumanji

Ruszają prace nad Jumanji 3

Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że nad scenariuszem pracują Jeff Pinkner i Scott Rosenberg — duet odpowiedzialny za humor i tempo poprzednich części. Nowa odsłona ma rozwijać pomysł połączenia gry wideo z filmem przygodowym, z którego seria słynie od 2017 roku, gdy odświeżono kultowy koncept Jumanji z Robinem Williamsem w roli głównej.

Do obsady dołączą również nowe twarze. Wśród nich znajdzie się Brittany O’Grady, znana widzom z pierwszego sezonu serialu Biały Lotos HBO, a także Burn Gorman, którego mogliśmy oglądać w Igrzyskach śmierci: Balladzie ptaków i węży. Role obojga trzymane są jeszcze w tajemnicy. O’Grady pojawi się już wkrótce w nowym filmie Kathryn Bigelow Dom Dynamitu, który w październiku trafi na Netfliksa.

Jumanji, łączące humor, akcję i klimat przygodowej gry, od lat jest jednym z największych hitów Sony. Nic dziwnego, że studio nie zamierza kończyć tej rozgrywki — zwłaszcza gdy fani wciąż czekają na kolejne „wejście do gry”. Premiera trzeciej odsłony zaplanowana jest na 11 grudnia 2026 roku.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/new-jumanji-movie-shooting-1236398003/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


