Po 30 latach fani Jumanji dostają kontynuację, na którą naprawdę czekali

Jest pierwsze zdjęcie z filmu i wygląda trochę jak spoiler.

Sony Pictures pokazało pierwsze oficjalne zdjęcie z planu Jumanji 4 – i potwierdziło coś, o czym fani marzyli od lat. Najnowsza część wreszcie przeniesie grę z powrotem do realnego świata, tak jak w kultowym filmie z 1995 roku z Robinem Williamsem. Jumanji 4 – pierwsze zdjęcie z filmu Na ujawnionej fotografii widać Dwayne’a Johnsona, Kevina Harta, Jacka Blacka i Karen Gillan w ich dotychczasowych rolach. Ale tym razem znajdują się oni poza światem gry, za ich plecami widać ulice miasta. To duża zmiana, bo poprzednie dwie odsłony rozgrywały się wewnątrz Jumanji jako gry wideo.

Dwayne Johnson dodatkowo udostępnił wideo z planu, ujawniając ważny smaczek dla fanów oryginału – kostkę do gry z pierwszego Jumanji, którą jego bohater nosi jako naszyjnik. Aktor podkreślił, że to ukłon w stronę Robina Williamsa i filmu, który wszystko zapoczątkował.

GramTV przedstawia:

Jumanji 4 nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, ale Sony planuje premierę na Boże Narodzenie 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że gra znów zacznie siać chaos w naszym świecie — dokładnie tak, jak chcieli fani od trzech dekad. Przypomnijmy, że seria Jumanji opowiada o bohaterach wciąganych do niebezpiecznej, magicznej gry, która potrafi dosłownie ożywiać swoje zasady i wystawiać uczestników na coraz bardziej szalone wyzwania. Na filmową serię składają się trzy produkcje: klasyczne Jumanji z 1995 roku z Robinem Williamsem, a także współczesne kontynuacje — Jumanji: Przygoda w dżungli z 2017 roku oraz Jumanji: Następny poziom z 2019 roku. Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





