Fani Clair Obscur otrzymują drugą szansę na zdobycie edycji kolekcjonerskiej Expedition 33. Ktoś się skusi?

W 2025 roku pojawiło się już kilka niespodziewanych hitów, ale chyba żaden nie zrobił tak dużego wrażenia jak Clair Obscur: Expedition 33 , zwłaszcza, że studio odpowiedzialne za grę, wcale nie było dużych rozmiarów. Co ciekawe, wiele osób nie zdawało sobie sprawy, jak dobra jest ta gra, aż do jej premiery, a to oznacza, że sporo graczy przegapiło okazję do zakupu edycji kolekcjonerskiej. Sandfall Interactive zdaje sobie z tego sprawę, dlatego ogłosiło drugą szansę na zdobycie wyjątkowych gadżetów z tej edycji.

W skład Monolith Setu wchodzą:

SteelBook Expedition 33

Artbook The Journal

Ośmiocalowa figurka Monolitu Clair, która jednocześnie pełni funkcję pozytywki

Z uwagi na brak gry i cyfrowych dodatków, zestaw Monolith będzie tańszy. Kosztuje 120 dolarów, podczas gdy oryginalna edycja kolekcjonerska kosztowała 150 dolarów. Choć różnica nie równa się dokładnej cenie gry, Sandfall tłumaczy to różnicami kursowymi i cłami. Dla fanów z Francji dobrą wiadomością jest możliwość zamówienia zestawu przez Pix'n Love, co pozwoli uniknąć podwyższonych cen wynikających z ceł importowych.

Przedsprzedaż Monolith Set rusza 23 maja 2025 roku i potrwa do 12 czerwca 2025 do godziny 17:00 czasu polskiego. Nie podano informacji, że zestaw będzie dostępny do wyczerpania zapasów, więc wygląda na to, że może być on produkowany na zamówienie. Aby zapobiec odsprzedaży po zawyżonych cenach, limit wynosi dwa zestawy na osobę.