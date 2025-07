Fani będą przerażeni. Kultowy horror wraca jako serial na HBO Max – nowy zwiastun To: Witajcie w Derry

Pennywise powraca – i to w nowej, jeszcze mroczniejszej odsłonie. HBO Max zaprezentowało właśnie nowy teaser serialu To: Witajcie w Derby, który rozgrywa się w uniwersum kultowego horroru Stephena Kinga. To prequel kinowych hitów To w reżyserii Andy’ego Muschiettiego i zapowiada narodziny terroru, który na zawsze naznaczył miasteczko Derry. Co wy na to?

To: Witajcie w Derby – jest nowy zwiastun

Zwiastun został pokazany po raz pierwszy podczas nocnego panelu na San Diego Comic-Con. W krótkim, ale intensywnym klipie widzimy rosnący niepokój mieszkańców, gdy w Derry zaczynają znikać dzieci. Główna bohaterka, grana przez Taylour Paige, dopiero co przeprowadziła się z mężem do miasteczka – i szybko przekonuje się, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Pennywise, w którego ponownie wciela się Bill Skarsgård, pojawia się w końcówce teasera, ale jego przerażająca aura unosi się nad całością.