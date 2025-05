Fani Assassin’s Creed podejrzewają zapowiedź remake’u Black Flag po wymownym wpisie w mediach społecznościowych

Na koncie Assassin’s Creed UK na platformie X pojawił się wpis w ramach popularnego trendu, w którym użytkownicy dzielą się grami, które chcieliby wymazać z pamięci, by móc zagrać w nie jeszcze raz. Do gry dołączyło wiele kont branżowych, a Assassin’s Creed UK wrzuciło grafikę z… Black Flag. Wielu użytkowników widzi w tym silną wskazówkę.

Jednym z głównych kandydatów do remake’u Assassin’s Creed jest czwarta odsłona zatytułowana Black Flag. O potencjalnym odnowieniu produkcji krążą plotki od wielu miesięcy. Najnowsza aktywność Ubisoftu w mediach społecznościowych tylko podsyca te spekulacje.

Choć część fanów przyjęła, że to tylko zwykła zabawa social media managera, większość internautów od razu uznała to za zapowiedź remake’u. W odpowiedziach przeważają komentarze z ekscytacją, pytania o datę premiery, a jeden z użytkowników trafnie zauważył, że spośród wszystkich odsłon serii, administrator wybrał właśnie Black Flag i to nie bez powodu. Fani pytają: