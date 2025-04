Fani Animal Crossing mogą spać spokojnie. Wyspa będzie bezpieczna na Switchu 2

Nintendo zapewniło, że większość danych zostanie zachowana podczas przenoszenia zapisów gry z oryginalnego Switcha na Switcha 2. Co istotne dla fanów Animal Crossing: New Horizons, wyspy i postępy w grze również zostaną przeniesione na nowy system.

Jednakże, po zakończeniu transferu, dostęp do danych wyspy Animal Crossing: New Horizons zostanie usunięty z pierwotnego Switcha. Oznacza to, że po przeniesieniu wyspa będzie dostępna wyłącznie na nowej konsoli. Proces transferu systemu nie będzie wymagał pobierania dodatkowej aplikacji ani korzystania z zapisów w chmurze. Nowa konsola będzie wyposażona w 256 GB wbudowanej pamięci, co powinno zapewnić wystarczającą ilość miejsca na dane przeniesionej wyspy.

Oprócz systemowego transferu danych istnieje również możliwość przeniesienia wyspy Animal Crossing: New Horizons między dwoma oryginalnymi konsolami Switch za pomocą dedykowanej aplikacji Animal Crossing: New Horizons Island Transfer. Na razie nie jest jednak jasne, czy aplikacja będzie kompatybilna wstecznie z Nintendo Switch 2.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że premiera Nintendo Switch 2 zaplanowana jest na 5 czerwca 2025 roku. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że konsola nie zaoferuje systemu osiągnięć.