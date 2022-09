Fan Skyrima tworzy własny ręcznie rysowany przewodnik. Ta praca robi wrażenie

Fani Skyrima znów zaskakują. Artysta znany jako Mirhayasu na swoim koncie w serwisie DeviantArt w ubiegłym miesiącu ogłosił rozpoczęcie prac nad stworzeniem własnego poradnika do piątej odsłony The Elder Scrolls. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że całość jest tworzona ręcznie. Artysta przyznał, że Skyrim od 2010 roku pozostaje jedną z jego ulubionych gier wszech czasów, ale zarówno mapa świata w grze, jak i oficjalny przewodnik nie przypadły mu do gustu. Postanowił więc to zmienić i przygotować swoją własną wersję poradnika.

Zawsze marzyłem o pięknie zaprojektowanej książce, w której poszukiwacze przygód opisywaliby swoje przygody w ręcznie pisanym dzienniku. Niestety żaden z nich nie był kompletny. Ale to zainspirowało mnie do samodzielnego stworzenia takiego. Więc w końcu zdecydowałem się stworzyć ten ilustrowany przewodnik. Ze względu na prawa autorskie nigdy nie będę mógł sprzedać książki w wersji papierowej, ale i tak nie mam zamiaru na tym zarabiać. O wiele bardziej chciałbym podzielić się ze wszystkimi procesem tworzenia i na koniec udostępnić książkę każdemu za darmo w formacie PDF. To, czy sam je wydrukujesz, zależy od Ciebie.