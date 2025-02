Fan Dark Souls 2 znacznie ulepszył grafikę w grze z kultowej serii. Tytuł doczekał się również nowego oświetlenia

Wspomniany fanowski dodatek do Dark Souls 2 jest dostępny do pobrania na popularnej stronie NexusMods. Możemy tam znaleźć zarówno instrukcję instalacji plików, jak i screenshoty prezentujące efekty pracy autora. Warto dodać, że do poprawnego uruchomienia moda potrzebujemy również DS2LightingEngine SotFS, które wspiera działanie graficznych modyfikacji.

Na koniec przypomnijmy, że Dark Souls 2 zostało wydane 11 marca 2014 roku. Przedstawione mody działają jedynie w wersji na PC.