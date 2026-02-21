Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon da nam film o tym, jak dzieci planują zabić ojca – podlany dużą dawką kiczu i ekstremalnej przemocy

Jakub Piwoński
2026/02/21 16:20
Zapowiada się jak jazda bez trzymanki i przekraczanie granic, nie tylko estetycznych, ale i etycznych.

Amazon/MGM zapowiada zupełnie szalony projekt – film Is God Is. Już po zwiastunie zapowiada się na jedno z najbardziej dezorientujących doświadczeń kinowych tego roku. Tytuł filmu stawia znaki zapytania, bo trudno odgadnąć, czy to pytanie, stwierdzenie, czy literówka. Na pewno jednak jest to zapowiedź jazdy bez trzymanki, bo film najwyraźniej nie boi się ekstremalnej przemocy.

Is God Is
Is God Is

Is God Is – zapowiada się wyjątkowo szokujące doświadczenie filmowe

W centrum historii stoją bliźniaczki Racine i Anaia, w które wcielają się Kara Young (I’m a Virgo) i Mallori Johnson (Kindred). Dziewczyny spełniają ostatnią wolę umierającej matki – wyruszają, by zniszczyć ojca rodziny, który próbował je spalić żywcem. Matka, nazwana przez córki „Bogiem”, nadal żyje, jest mocno okaleczona i pragnie zemsty na ich ojcu, określanym jedynie jako „Potwór”.

Scenariusz i reżyseria należą do Aleshei Harris, nagrodzonej dramatopisarki, która adaptuje tu własną sztukę teatralną. W obsadzie zobaczymy także Janelle Monáe, Vivicę A. Fox i Sterlinga K. Browna, a także Erikę Alexander, Mykelti Williamsona i Josiaha Crossa. Produkcja mocno czerpie ze stylu blaxploitation i grindhouse, oferując intensywne, kolorowe obrazy i szalone tempo akcji.

GramTV przedstawia:

Amazon zdecydował się na premierę kinową, co w dzisiejszych czasach streamingowych premier jest rzadkością. To odważny ruch, ale czy będzie też opłacalny? Film trafi do kin 15 maja i zapowiada się jako doświadczenie, które może zaskoczyć, zdezorientować, a jednocześnie wciągnąć widzów spragnionych szalonych historii o zemście i wściekłości.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/20/is-god-is

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




