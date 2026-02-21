Amazon da nam film o tym, jak dzieci planują zabić ojca – podlany dużą dawką kiczu i ekstremalnej przemocy

Zapowiada się jak jazda bez trzymanki i przekraczanie granic, nie tylko estetycznych, ale i etycznych.

Amazon/MGM zapowiada zupełnie szalony projekt – film Is God Is. Już po zwiastunie zapowiada się na jedno z najbardziej dezorientujących doświadczeń kinowych tego roku. Tytuł filmu stawia znaki zapytania, bo trudno odgadnąć, czy to pytanie, stwierdzenie, czy literówka. Na pewno jednak jest to zapowiedź jazdy bez trzymanki, bo film najwyraźniej nie boi się ekstremalnej przemocy.

Is God Is – zapowiada się wyjątkowo szokujące doświadczenie filmowe

W centrum historii stoją bliźniaczki Racine i Anaia, w które wcielają się Kara Young (I’m a Virgo) i Mallori Johnson (Kindred). Dziewczyny spełniają ostatnią wolę umierającej matki – wyruszają, by zniszczyć ojca rodziny, który próbował je spalić żywcem. Matka, nazwana przez córki „Bogiem”, nadal żyje, jest mocno okaleczona i pragnie zemsty na ich ojcu, określanym jedynie jako „Potwór”.