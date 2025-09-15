Fallout: New Vegas wygląda teraz cztery razy lepiej. Wszystkie tekstury zostały podniesione do jakości HD

Po wielu dniach przetwarzania przy użyciu programu do skalowania opartego na węzłach o nazwie chaiNNer, mod jest w końcu gotowy do wydania! Skaluje tekstury 4x, więc tekstura 1K staje się 4K i tak dalej. Dla tych, którzy chcą tekstur o wysokiej rozdzielczości, zgodnych z wizją vanilla, lub pakietu, który posłuży jako podstawa dla niestandardowych tekstur, będzie to działać cuda.

Aby zainstalować FNV Texture Upscale Project, wrzuć folder „Textures” do folderu Fallout: New Vegas Data lub zainstaluj za pomocą wybranego menedżera modów (zalecamy Mod Organizer 2). Użyj FNV Large Texture Support.

Aby samodzielnie zwiększyć rozdzielczość tekstur, możesz pobrać chaiNNer tutaj, a modele do zwiększania rozdzielczości tutaj – ten mod korzysta z nowego PBRify V4.