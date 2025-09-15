Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout: New Vegas wygląda teraz cztery razy lepiej. Wszystkie tekstury zostały podniesione do jakości HD

Mikołaj Berlik
2025/09/15 15:00
0
0

Klasyk postapokaliptycznego RPG zyskuje nową oprawę dzięki pakietowi HD, który zwiększa rozdzielczość wszystkich tekstur czterokrotnie.

Modder o pseudonimie WestAard udostępnił nowy pakiet tekstur HD do Fallout: New Vegas. Mod ma około 18 GB i podnosi jakość wszystkich tekstur w grze, co czyni go bardzo dobrym powodem do powrotu do klasycznej odsłony dla fanów serii.

Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas – HD Texture Pack już dostępny

Do poprawy jakości oryginalnych tekstur WestAard użył programu chaiNNer, opartego na węzłach, dzięki któremu udało się zwiększyć rozdzielczość grafik czterokrotnie. Nowe tekstury zachowują styl artystyczny klasyka, a jednocześnie wyglądają wyraźniej i bardziej szczegółowo.

Po wielu dniach przetwarzania przy użyciu programu do skalowania opartego na węzłach o nazwie chaiNNer, mod jest w końcu gotowy do wydania! Skaluje tekstury 4x, więc tekstura 1K staje się 4K i tak dalej. Dla tych, którzy chcą tekstur o wysokiej rozdzielczości, zgodnych z wizją vanilla, lub pakietu, który posłuży jako podstawa dla niestandardowych tekstur, będzie to działać cuda.

Aby zainstalować FNV Texture Upscale Project, wrzuć folder „Textures” do folderu Fallout: New Vegas Data lub zainstaluj za pomocą wybranego menedżera modów (zalecamy Mod Organizer 2). Użyj FNV Large Texture Support.

Aby samodzielnie zwiększyć rozdzielczość tekstur, możesz pobrać chaiNNer tutaj, a modele do zwiększania rozdzielczości tutaj – ten mod korzysta z nowego PBRify V4.

GramTV przedstawia:

Obecnie FNV Texture Upscale Project obejmuje jedynie tekstury podstawowej wersji gry, ale w przyszłości modder planuje dodanie wsparcia dla wszystkich dodatków. Instalacja jest prosta – wystarczy wgrać folder „Textures” do katalogu Data gry.

W sieci pojawiły się też zrzuty ekranu porównujące stare i nowe tekstury, które pokazują znaczną poprawę wizualną. Warto jednak pamiętać, że starszy system oświetlenia w Fallout: New Vegas pozostaje niezmieniony. Trwają prace nad modem RTX Remix, który ma rozwiązać ten problem, ale jest on na wczesnym etapie rozwoju.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/fallout-new-vegas-gets-new-18gb-mod-that-overhauls-all-textures/

Tagi:

News
PC
mody
Fallout: New Vegas
Fallout
modyfikacje
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

