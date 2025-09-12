Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout: New Vegas skrywa makabryczny bonus, którego większość graczy nigdy nie odkryło

Jakub Piwoński
2025/09/12 12:30
Jeśli go zdobyłeś to znaczy, że jesteś kanibalem.

Fallout: New Vegas to kultowa produkcja od Obsidian Entertainment, która od lat przyciąga graczy ogromnym światem. Gra słynie z rozbudowanego świata i ogromnej liczby wyborów, które wpływają na otoczenie w postapokaliptycznej Nevadzie. Jednak wśród wszystkich questów i dialogów kryje się jedna z najbardziej mrocznych ciekawostek w grze – bonus, o którym wie naprawdę niewielu graczy.

Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas z szokującym bonusem

Chodzi o specjalny perk „Meat of Champions”, przytoczony ponownie w cooldown.pl, który wymaga… konsumpcji ciał kluczowych postaci. Aby go zdobyć, gracz musi zjeść prezydenta Kimballa, Cezara, Mr. House’a oraz Króla. Warto podkreślić, że to nie tylko szokująca mechanika, ale też wyzwanie wymagające przemyślanej strategii i odpowiednich umiejętności w retoryce, medycynie oraz planowaniu misji.

Żeby odblokować tę ścieżkę, trzeba najpierw wybrać perk kanibalizmu, a następnie przejść serię misji, w tym „Render Unto Caesar” i „Et Tumor, Brute?”, prowadzących do konfrontacji z najważniejszymi postaciami w grze. Na końcu czeka także Król, którego pokonanie wymaga odwiedzenia King’s School of Impersonation.

Nagrodą za odwagę (i makabrę) jest tymczasowa premia +1 do szczęścia, inteligencji, charyzmy oraz siły na 60 sekund po każdym „posiłku” z ludzkiego ciała, którą można wykorzystać np. w grach hazardowych. Z drugiej strony, konsekwencją tej drogi jest utrata przychylności trzech z czterech głównych frakcji i konieczność podjęcia dodatkowych zadań z serii „Wild Card”. Czy taki bonus wart jest zachodu? Odpowiedź pozostaje w rękach gracza. Dajcie znać w komentarzu, czy udało się wam go zdobyć.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


