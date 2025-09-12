Fallout: New Vegas skrywa makabryczny bonus, którego większość graczy nigdy nie odkryło

Fallout: New Vegas to kultowa produkcja od Obsidian Entertainment, która od lat przyciąga graczy ogromnym światem. Gra słynie z rozbudowanego świata i ogromnej liczby wyborów, które wpływają na otoczenie w postapokaliptycznej Nevadzie. Jednak wśród wszystkich questów i dialogów kryje się jedna z najbardziej mrocznych ciekawostek w grze – bonus, o którym wie naprawdę niewielu graczy.

Fallout: New Vegas z szokującym bonusem

Chodzi o specjalny perk „Meat of Champions”, przytoczony ponownie w cooldown.pl, który wymaga… konsumpcji ciał kluczowych postaci. Aby go zdobyć, gracz musi zjeść prezydenta Kimballa, Cezara, Mr. House’a oraz Króla. Warto podkreślić, że to nie tylko szokująca mechanika, ale też wyzwanie wymagające przemyślanej strategii i odpowiednich umiejętności w retoryce, medycynie oraz planowaniu misji.