Fallout mógł trafić w ręce oryginalnych twórców. Ale zadecydowały pieniądze

Dziś marka Fallout ma się bardzo dobrze. Co jakiś czas ukazują się nowe odsłony serii, a na ekranach kolejne sukcesy odnosi serial od Amazona.
Ale nie zawsze tak było. Był moment, gdy przyszłość Fallouta zawisła na włosku, a cykl uratować chcieli oryginalni twórcy, lecz zostali przelicytowani.
Oryginalni twórcy chcieli przejąć Fallouta, ale nie mieli szans z Bethesdą
W pierwszych latach prawa do marki należały do Interplay Entertainment, które było też właścicielem Black Isle Studios. I to właśnie BIS stworzyło dwie pierwsze legendarne już części Fallouta, ale w 2004 roku zostało zamknięte. Po jakimś czasie licencję zgarnęła Bethesda, która następnie wykorzystała problemy finansowe Interplay i ostatecznie przejęła całą markę. Kwota transakcji miała opiewać na niespełna 6 milionów dolarów.
Gdy przyszłość Fallouta znalazła się na szali, do gry o przejęcie praw chcieli wejść jednak twórcy dwóch pierwszych części. Leonard Boyarsky, Tim Cain i Jason Anderson, bo o nich tu mowa, po opuszczeniu Interplay założyli Troika Games, czyli studio odpowiedzialne później za Vampire: The Masquerade – Bloodlines. I jako Troika chcieli oni wejść do licytacji. Nie ma wszak co ukrywać, że trójka twórców nie mogła finansowo konkurować z Bethesdą.
Mieliśmy potencjalnych inwestorów, którzy byli zainteresowani zakupem, ale nigdy nie mieliśmy szansy, by choćby złożyć ofertę. [...] Nie miało jednak znaczenia, czy wysłuchaliby naszej oferty, czy nie, bo i tak by ją wyśmiali – przyznał Boyarsky w rozmowie z Game Informerem.
Od czasu przejęcia praw firma z Rockville wydała pięć kolejnych gier z uniwersum Fallouta. Poza częścią trzecią i czwartą były to również spin-off Fallout: New Vegas, stworzone z myślą o urządzeniach mobilnych Fallout Shelter oraz sieciowe Fallout 76.
