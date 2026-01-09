Fallout mógł trafić w ręce oryginalnych twórców. Ale zadecydowały pieniądze

Dziś marka Fallout ma się bardzo dobrze. Co jakiś czas ukazują się nowe odsłony serii, a na ekranach kolejne sukcesy odnosi serial od Amazona.

Ale nie zawsze tak było. Był moment, gdy przyszłość Fallouta zawisła na włosku, a cykl uratować chcieli oryginalni twórcy, lecz zostali przelicytowani.

Oryginalni twórcy chcieli przejąć Fallouta, ale nie mieli szans z Bethesdą

W pierwszych latach prawa do marki należały do Interplay Entertainment, które było też właścicielem Black Isle Studios. I to właśnie BIS stworzyło dwie pierwsze legendarne już części Fallouta, ale w 2004 roku zostało zamknięte. Po jakimś czasie licencję zgarnęła Bethesda, która następnie wykorzystała problemy finansowe Interplay i ostatecznie przejęła całą markę. Kwota transakcji miała opiewać na niespełna 6 milionów dolarów.