Oryginalny Fallout tak naprawdę był "pobocznym projektem". Grę prawie skasowano

Na oficjalnym kanale Timothy’ego Caine’a na YouTubie pojawił się film , w którym twórca oryginalnego Fallouta po raz kolejny postanowił zdradzić szczegóły na temat powstawania tego kultowego postapokaliptycznego RPG-a . Materiał może okazać się bardzo interesujący dla miłośników serii, ponieważ deweloper ujawnił, że produkcja przez dług czas rozwoju była traktowana jako poboczny projekt . Co to jednak w ogóle oznacza?

Co ciekawe, do zespołu przydzielono wielu początkujących pracowników, którzy mieli się na tym projekcie podszkolić. Była także grupa deweloperów uznawanych za problematycznych. Caine tłumaczy, że tak naprawdę była tylko jedna osoba rzeczywiście sprawiająca problemy i ostatecznie została zwolniona. Grupa w dużej mierze składała się ze świetnych ludzi, którzy wymagali od kierownika całego przedsięwzięcia indywidualnego podejścia.

Sytuacja uległa zmianie w momencie rozpoczęcia testów Fallouta w dziale kontroli jakości. Testerzy mieli być zachwyceni produkcją – ba, przez ogromne zainteresowanie grą niektórzy zaczęli nawet zaniedbywać swoje obowiązki, a Caine został ostatecznie wezwany do przełożonych. Ostatecznie sprawą zainteresował się sam ówczesny dyrektor Interplay, Brian Fargo, który zabrał ze sobą do domu kopię Fallouta, aby ją sprawdzić. Po powrocie do pracy przyznał, że jest bardzo podekscytowany tym pobocznym projektem, dzięki czemu wieść o nim rozeszła się po całej firmie.