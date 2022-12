Fallout 76 – Bethesda chwali się liczbą graczy i prezentuje ciekawe statystyki

Końcówka roku to najlepszy czas na podsumowania. Bethesda podzieliła się ciekawymi statystykami z Fallout 76. Wszystko wskazuje na to, że gra ma się całkiem dobrze, a użytkowników jej nie brakuje.

Fallout 76 – podsumowanie 2022 roku

Według zaprezentowanych danych Fallout 76 ma ponad 13.5 miliona użytkowników, którzy wspólnie zaliczyli 5019081 misji wypraw. Trzeba przyznać, że to całkiem przyzwoity wynik. Gracze na zakupy wydali łącznie 48260495834 kapsli, a najczęściej kupowanymi przedmiotami (nie uwzględniając amunicji) były: 1. Żetony Pana Fuzzy’ego, 2. Stalowy złom, 3. Ołowiany złom.



W top 3 najchętniej zabijanych wrogów znaleźli się: 1. Zdziczały ghul, 2. Spalony, 3. Supermutant. Gracze wspólnie wypili 127062214 butelek Nuka-Coli, a najczęściej przygotowywane przez nich posiłki i napoje to: 1. przegotowana woda, 2. stek ze świecącego mięsa, 3. kotlety z psa.



„Witamy ponownie w Krypcie od środka! Przez cały zeszły rok Fallout 76 znacząco się rozrastał, a gracze na całym świecie brali udział w różnych wydarzeniach w Appalachach – od objazdowych lunaparków po inwazje nie z tego świata! Rok się kończy, a my chcieliśmy przypomnieć sobie pamiętne wydarzenia, aktualizacje i ulepszenia, które pojawiły się w Falloucie 76 w roku 2022” – czytamy w opisie podsumowania.



Najpopularniejszym regionem na ustawienie C.A.M.P. był las, a łącznie podczas zabawy zrzucono 2983827 atomówek. Po więcej podobnych statystyk odsyłam Was na stronę twórców.