Fallout 4 - ten mod zamienia grę w horror. Pilgrim powraca w nowej wersji

Fallout 4 doczekał się wielu mniejszych i większych modyfikacji. Z pewnością słyszeliście o tak ambitnych projektach jak Fallout 4: New Vegas i Fallout: London. Do grona tych najpopularniejszych – szczególnie wśród miłośników horrorów i klimatu przywodzącego na myśl Silent Hill – z pewnością należy również mod o nazwie Pilgrim: Dread the Commonwealth.

Fallout 4 – modyfikacja Pilgrim: Dread the Commonwealth znów dostępna

Po raz pierwszy mogliście zapoznać się z nim w 2017 roku. Szybko jednak zniknął z sieci, najprawdopodobniej z powodu braku porozumienia wśród twórców. Po dwóch latach ponownie stał się dostępny, ale znów dość szybko został ściągnięty. Teraz powraca w nowej, zremasterowanej wersji.



Więcej informacji na temat moda oraz instrukcję jego instalacji znajdziecie tutaj. Zachęcamy również do obejrzenia najnowszego trailera, który przybliży Wam atmosferę panującą w Fallout 4 po zainstalowaniu modyfikacji.



To idealne miejsce, by wspomnieć o innym projekcie wykorzystującym uniwersum Fallout. Mowa tutaj o dziele człowieka, który stworzył grę Lego Fallout. Warto wspomnieć, że jest to twór zupełnie darmowy, a więcej szczegółów na jego temat znajdziecie tutaj.