Nowe materiały z Fallout 4: New Vegas. Świętowanie rocznicy oryginału

Twórcy modyfikacji Fallout 4: New Vegas – projektu mającego na celu odtworzyć całą zawartość gry Fallout: New Vegas na silniku czwartej części – byli od jakiegoś czasu nieobecni, aczkolwiek niedawno uległo to zmianie z okazji rocznicy pierwowzoru. Jak co roku, moderzy świętowali rocznicę premiery New Vegas i zorganizowali w tym celu tak zwany Showcase Week, czyli cały tydzień wypełniony nowymi materiałami z modyfikacji. Wszystko pokazano na Facebooku – szczegóły poniżej.

Fallout 4: New Vegas na nowych materiałach

Niestety, wciąż nie wiadomo, kiedy modyfikacja zostanie udostępniona w grywalnej wersji. Wiadomo jednak, że do jej uruchomienia (wyłącznie na komputerach osobistych) potrzebna będzie podstawowa wersja Fallouta 4 oraz wszystkie wydane DLC. Fallout 4 pierwotnie zadebiutował 10 listopada 2015 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.