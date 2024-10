Fallout 1 Remake nie powstanie. Twórcy przestraszyli się Bethesdy?

Po wielu przemyśleniach i rozważaniach postanowiliśmy oficjalnie zawiesić prace nad Fallout: Vault 13. Nie była to łatwa decyzja, ale wierzymy, że jest to właściwy krok na tym etapie naszej przygody. Wiem, że może to być nieoczekiwana wiadomość i szczerze przepraszamy fanów za wszelkie rozczarowania, które może to spowodować.